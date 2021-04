Prezident podle médií podal ve sporu se Šarapatkou odvolání

Informuje o tom zpravodajský web SeznamZprávy. Ústavní soud v únoru sdělil, že Šarapatka nemá žalovat kvůli pomluvě stát, ale přímo Zemana.

Kauzu má nyní řešit Obvodní soud pro Prahu 1. "Došlo k chybě, protože trvalý pobyt byl umístěn do Lumbeho vily. Což není pravda. Soudem pana Miloše Zemana je Obvodní soud pro Prahu 5, protože bydlí v Brdičkově ulici," řekl webu advokát Marek Nespala, který Zemana zastupuje.

Pražský městský soud bude nyní řešit, kde se bude o omluvě nakonec rozhodovat. Nespala pro web odmítl podezření, že žalovaná strana soudní jednání pouze zdržuje obstrukcemi. "Ten proces musí být čistý. Nemůže být pochyb o místní příslušnosti. Pokud nadřízený soud rozhodne jinak, tak my to budeme akceptovat," cituje web Nespalu. Také advokát Artur Ostrý, který zastupuje Šarapatku, řekl, že je důležité, aby se tato otázka vyřešila hned na začátku. "Já jsem jen jiného názoru než pan Zeman. Podle mě by ten případ měl řešit Obvodní soud pro Prahu 1,“ řekl webu Ostrý.

Prezident v listopadu 2017 v televizi Barrandov řekl, že Šarapatku vyhodil pro neschopnost. Šarapatka odešel z úřadu vlády v době, kdy byl Zeman premiérem, po dohodě. Šarapatka nejdříve zažaloval ministerstvo financí, podle tehdejšího výkladu totiž prezidenta nešlo přímo žalovat za výrok, který souvisí s výkonem jeho funkce. Soudy žalobě vyhověly a ministerstvo se Šarapatkovi následně omluvilo. Podle Ústavního soudu však Zemanův výrok nesouvisel s výkonem prezidentské funkce a prezident za něj odpovědný je. Ústavní soud se nezabýval pravdivostí výroku, ale jen tím, zda souvisel s prezidentskou funkcí.