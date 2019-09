Prezident Zeman chválí. Státní zástupce Šaroch prokázal odvahu

Městské státní zastupitelství v Praze v pondělí uvedlo, že dozorový státní zástupce Šaroch ve věci Čapí hnízdo změnil právní názor a jeho nadřízený nyní zjišťuje, zda je změna zákonná a důvodná. Podle nejvyššího státního zástupce Pavla Zemana v kauze zřejmě dosud není rozhodnuto.

Zeman poukázal na to, že Šaroch musel během roku v kauze Čapí hnízdo zpracovat 20.000 stran materiálu, což je podle něj neuvěřitelné číslo. Řekl, že plně sdílí názor, aby si výslednou devadesátistránkovou zprávu mohl přečíst každý, kdo o to má zájem. Zeman řekl, že si Šarocha váží za to, že změnil svůj právní názor, i za jeho odvahu. Dokázal se podle něj postavit "mediální smečce".

V případu Čapího hnízda čelí návrhu na podání obžaloby premiér Babiš, někteří jeho příbuzní a několik dalších lidí. Městské státní zastupitelství v Praze uvedlo, že dozorový státní zástupce změnil právní názor, podle Deníku N se Šaroch rozhodl zastavit trestní stíhání.

Podle pražského městského státního zastupitelství nelze odhadnout, jak dlouho nyní bude jeho šéf Martin Erazím studovat předložený spis. Jestliže Erazím dospěje k odlišnému právnímu názoru než Šaroch, může mu dát pokyn, aby ve věci rozhodl jinak. Vedle zastavení stíhání připadá v úvahu podání obžaloby, postoupení případu jinému orgánu nebo vrácení případu policii k došetření.

V souvislosti s padesátimilionovou dotací EU na stavbu rekreačního a konferenčního areálu Čapí hnízdo je premiér Babiš od října 2017 obviněný z dotačního podvodu a z poškození finančních zájmů Evropské unie. Označuje to za účelovou kampaň. Stíháni jsou i premiérova žena Monika, dcera Adriana Bobeková či švagr Martin Herodes.