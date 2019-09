Prezident Zeman je v Srbsku, vítali jej přímo na letišti

Vučić svého českého kolegu přivítal přímo na letištní ploše. Podobné setkání prezidentů ihned po příletu je v diplomatické praxi spíše neobvyklé, zpravidla hosta na letišti vítá nižší úředník a hlavy států se poté potkají až při oficiálním setkání. Srbský prezident stejně letos vítal například francouzského prezidenta Emmanuela Macrona.

Z letiště oba prezidenti odjeli k památníku obránců Bělehradu z období první světové války. V kostnici jsou uloženy ostatky několika set bojovníků. Zeman i Vučić u pomníku položili věnce.

Zeman má ještě dnes večer v plánu setkání s českými krajany žijícími v Srbsku. Ke krajanské komunitě se aktivně podle Pražského hradu hlásí asi 1800 lidí především ze srbské části Banátu, další žijí také například v Bělehradě.

Ve středu se Zeman sejde s Vučićem při oficiálním přijetí v Srbském paláci. Po asi půlhodinovém rozhovoru obou státníků bude následovat jednání národních delegací, při kterém Zemana za českou stranu doprovodí například ministři vnitra Jan Hamáček, obrany Lubomír Metnar, průmyslu a obchodu Karel Havlíček a dopravy Vladimír Kremlík.

Se Zemanem do Bělehradu přiletěli také například poslanec Jaroslav Foldyna, teplický podnikatel Jaroslav Třešňák nebo slovenský finančník a podnikatel sídlící v Praze Pavol Krúpa. Dalších asi pět desítek zástupců českých podniků do Bělehradu odcestovalo zvláštním letadlem. Ve středu se podnikatelská delegace za přítomnosti obou prezidentů zúčastní česko-srbského podnikatelského fóra. "Chceme se bavit o konkrétních projektech, a to z oblasti veřejné dopravy, zázemí pro firmy či stavebnictví," řekl ČTK Havlíček.

Jednat se má například o dodávce tramvají, autobusů či trolejbusů pro Bělehrad, o zapojení do výstavby železničních tratí, vybudování průmyslové zóny či o výstavbě bytů. Podle Havlíčka v Bělehradě mají 130 československých tramvají z osmdesátých a devadesátých let minulého století. České firmy městu nyní nabízí tramvaje nové postavené na starém podvozku a také dodávku vozového parku na plyn, naftu a elektřinu. Výhledově by pak mohly navázat dodávky do dalších srbských měst, jako je Niš, dodal ministr.

Zeman se ještě ve středu odpoledne sejde se srbskou premiérkou Anou Brnabičovou, která se ve čtvrtek v Praze zúčastní zasedání zemí visegrádské čtyřky, kam kromě členských zemí (Česka, Slovenska, Polska a Maďarska) byly pozvány i západobalkánské státy.

Pobyt v Srbsku zakončí Zeman ve čtvrtek setkáním s předsedkyní srbského parlamentu Majou Gojkovičovou.

Ve funkci prezidenta Zeman navštívil Srbsko podruhé, poprvé zde byl v roce 2014.