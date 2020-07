Prezident Zeman má od příštího týdne dovolenou. Kde ji bude trávit?

Zeman podle mluvčího zahájí dovolenou příští týden po státních svátcích 5. a 6. července. Většinu volna by měl prezident trávit na zámku v Lánech. Na několik dnů plánuje odjet i na Vysočinu, kde spoluvlastní nemovitost. Termín pobytu na Vysočině zatím určen nebyl, uvedl mluvčí.

Do Nového Veselí na Vysočině Zeman jezdí každoročně, v posledních letech ale začal více volna trávit na zámku v Lánech, který slouží jako venkovské prezidentské sídlo. V obci si také staví dům, do kterého by se chtěl nastěhovat po skončení prezidentského období. Na zámku pobýval i během své poslední dovolené, kterou si vybral v druhé polovině prosince.

Zeman své letní dovolené většinou spojoval s návštěvou Kraje Vysočina, letos se tak nestane. Návštěvy krajů Zeman omezil po svém znovuzvolení prezidentem v roce 2018. K cestám se chce nyní prezident vrátit. Server Seznamzprávy.cz uvedl, že pokud to epidemiologická situace dovolí, hodlá Zeman po prázdninách navštívit Jihočeský a Jihomoravský kraj.