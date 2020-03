Prezident Zeman na sjezdu SPOZ volal po přímé volbě starostů

Zeman dlouhodobě navrhuje zavedení přímé volby starostů. Podle něj by to znemožnilo vytváření koalic, ve kterých by chyběl vítěz voleb. "Můj návrh byl velmi jednoduchý. Aby, ať už starostové nebo primátoři nebo hejtmani v komunálních či krajských volbách byli zvoleni tak, že se jimi stanou ti, kdo dostali největší počet preferenčních hlasů na kandidátce nejúspěšnější strany," řekl Zeman.

Stranu, jejímž čestným předsedou je, vyzval, aby se snažila získávat výrazné osobnosti na komunální i krajské úrovni. Podle něj osobnosti stojí i za volebním vítězstvím OLaNO na Slovensku. "Zvítězila proto, protože má ve svém čele výraznou osobnost. Přiznejme si, že mnozí z nás ani nevědí, kdo jsou dalšími členy vedení této strany. Ale poučení, které může být inspirativní i pro nás, je, že i jeden člověk s dostatečnou razancí, s dostatečnou přesvědčivostí dokáže získat přízeň voličů," řekl.

Zeman také SPOZ slíbil, že může dál využívat v názvu jeho jméno. Čtyři desítky delegátů sjezdu ale upozornil, že nemohou spoléhat pouze na něj. Podle něj se to ukázalo v loňských evropských volbách, kdy slíbil volit ČSSD, která se ale do Evropského parlamentu nedostala.

Sjezd SPOZ si dnes zvolil nové vedení strany. Po Lubomíru Nečasovi, který předsednickou funkci neobhajoval, stanul v čele SPOZ Šulc. Novinářům po zvolení řekl, že chce stabilizovat členskou základnu strany a získat pro ni i nové mladé voliče. O cílech pro podzimní krajské a senátní volby ani o možných koalicích zatím nechtěl mluvit, podle něj musí věc projednat nové vedení s čestným předsedou Zemanem.

Na sjezd SPOZ v pražském TOP Hotelu dorazily zhruba čtyři desítky delegátů. Byli mezi nimi například předseda Českého svazu bojovníků za svobodu Jaroslav Vodička nebo někdejší Zemanův poradce Zdeněk Zbytek.

Strana vznikla z občanského sdružení Přátelé Miloše Zemana v roce 2009, ustavující sjezd se konal v březnu 2010, kdy byl předsedou zvolen Zeman. Strana je s prezidentem úzce spojena a v minulosti střídavě vkládala do svého názvu a opětovně z něj vypouštěla slovo zemanovci. Pod Zemanovým vedením uskupení také dosáhlo svého největšího úspěchu ve sněmovních volbách v roce 2010, kdy získalo 4,33 procenta. V roce 2013 strana dosáhla na 1,51 procenta, v posledních sněmovních volbách v roce 2017 oslovila 0,36 procenta voličů. Zastoupení nemá ani v Senátu.