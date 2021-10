Zeman není schopen výkonu funkce, Mynář o tom věděl, řekl Vystrčil s odkazem na ÚVN. Začne se řešit článek 66

Vedení Senátu se podle Vystrčila sejde v úterý s předsedy sněmovních stran, aby probrali postup při převodu pravomocí prezidenta po dobu Zemanovy indispozice.

Vystrčil také uvedl, že dlouhodobá prognóza Zemanova zdravotního stavu je podle nemocnice krajně nejistá. Možnost návratu k pracovním povinnostem v následujících týdnech je proto málo pravděpodobná.

Předseda Senátu také uvedl, že o Zemanově stavu byl už ve středu 13. října informován hradní kancléř Vratislav Mynář. Ten dnes Senát a jeho předsedu obvinil ze snahy se zviditelnit a z pokrytectví.

Babiše zpráva o Zemanově zdravotním stavu překvapila, je připraven jednat

Informace pražské Ústřední vojenské nemocnice, že prezident Miloš Zeman nyní není ze zdravotních důvodů schopen vykonávat žádné pracovní povinnosti a dlouhodobá prognóza je značně nejistá, je podle premiéra Andreje Babiše (ANO) překvapivá.

Není to dobrá zpráva, řekl dnes Babiš Radiožurnálu krátce poté, co tyto informace zveřejnil předseda Senátu Miloš Vystrčil (ODS). Předseda dosluhující vlády je připraven jednat o dalším postupu s dalšími nejvyššími ústavními činiteli, Senátem i se zástupci nově se formující vládní koalice Spolu s Piráty a STAN.

"Je to samozřejmě překvapivá informace, určitě to není dobrá zpráva. Je otázka, zda je to trvalý stav, nebo je tam nějaká šance na zlepšení, to nemohu posoudit," uvedl Babiš. Na tahu je teď podle něj hlavně Senát, současné Sněmovně a jejímu předsedovi Radku Vondráčkovi (ANO) totiž vyprší mandát tento čtvrtek a nově zvolení poslanci se sejdou 8. listopadu.

Zda tato situace povede k převodu pravomocí prezidenta po dobu Zemanovy indispozice na ostatní nejvyšší ústavní činitele, nechtěl premiér předjímat. "Zatím nejsem schopen říct, co se stane," dodal Babiš.

Odpověď Ústřední vojenské nemocnice předsedovi Senátu Vystrčilovi

Odpověď Ústřední vojenské nemocnice (ÚVN) předsedovi Senátu Miloši Vystrčilovi ke zdravotnímu stavu prezidenta Miloše Zemana, jak ji dnes Vystrčil shrnul na briefingu.

Sdělení první: Dle názoru Ústřední vojenské nemocnice není Miloš Zeman, prezident republiky, v současné době ze zdravotních důvodů schopen vykonávat žádné pracovní povinnosti.

Sdělení druhé: Dle názoru Ústřední vojenské nemocnice je vzhledem k charakteru základního onemocnění dlouhodobá prognóza zdravotního stavu prezidenta Miloše Zemana hodnocena jako krajně nejistá, a tím i možnost návratu k výkonu pracovních povinností v následujících týdnech je hodnocena jako málo pravděpodobná.

Sdělení třetí: S názorem, stanoviskem Ústřední vojenské nemocnice Praha na zdravotní stav prezidenta republiky byl ve středu 13. října, brzy dopoledne, seznámen inženýr Vratislav Mynář, vedoucí kanceláře prezidenta republiky, kterému bylo rovněž stanovisko předáno v písemné podobě.

Senát se na Zemanův stav ptal i Hradu, ten odpověď tajil

Vystrčil se v pátek z pověření vedení horní komory dotázal nemocnice a Zavorala na prezidentův zdravotní stav a prognózu dalšího vývoje s ohledem na jeho způsobilost zastávat úřad hlavy státu. Důvodem žádosti jsou nejasnosti kolem zdravotního stavu Zemana, který byl minulou neděli po třech týdnech opětovně hospitalizován.

Ředitel ÚVN Miroslav Zavoral, který je Zemanovým ošetřujícím lékařem, převoz prezidenta na oddělení intenzivní medicíny týž den zdůvodnil komplikacemi, které provázejí jeho chronické onemocnění. Přesnou diagnózu médiím nesdělil, protože k tomu neměl Zemanův souhlas.

Senátoři chtěli pro případné další kroky vědět, jak to s prezidentem vypadá v současnosti a jaká je prognóza z hlediska jeho fungování jako hlavy státu. Informace jsou podstatné pro případné jednání o přenesení prezidentských pravomocí na další ústavní činitele po dobu Zemanovy indispozice. Tento krok by byl možný jen se souhlasem obou parlamentních komor.

Sněmovně v předvolebním složení končí mandát tento týden a v povolebním složení se dolní komora sejde 8. listopadu. Po jejím ustavujícím zasedání má dosluhující premiér Andrej Babiš (ANO) předat prezidentovi demisi nynější vlády. Do té doby podle senátorů prezident není nijak potřebný ani při povolebních vyjednáváních o sestavení nového kabinetu.

S obdobnou žádostí jako v pátek na ÚVN se senátoři obrátili minulé úterý na Kancelář prezidenta republiky, odpověď ale nedostali.