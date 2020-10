Prezident Zeman odhlasoval. Každé demokratické volby jsou důležité, řekl

Zemana dovezla kolona vozů přímo před vstup do základní školy, prezident pak zraněnou rukou předal květinu její ředitelce. Následně za doprovodu ochranky zamířil do volební místnosti. Po dezinfekci rukou nutné kvůli prevenci šíření koronaviru pak se členy okrskové komise žertoval, že mu možná tekutina pomůže uzdravit zraněnou ruku. Komise ho před odevzdáním hlasu nevyzvala k sejmutí roušky při identifikaci.

Prezident republiky 🇨🇿 Miloš Zeman s manželkou Ivanou odvolili v senátních volbách ve volební místnosti v ZŠ Brdičkova v Praze.



Prosíme, jděte k volbám!

Jednalo se o jednu z prvních příležitostí, kdy se Zeman objevil na veřejnosti od operace zlomené ruky ze závěru srpna. Hrad po jeho propuštění z nemocnice uvedl, že Zemana čeká v Lánech šesti- až osmitýdenní rekonvalescence. Zeman dosud vystoupil v mediálních rozhovorech a na zámku absolvoval schůzky s politiky včetně jednání ústavních činitelů. Minulý týden tam také po odstoupení Adama Vojtěcha jmenoval ministrem zdravotnictví Romana Prymulu (oba za ANO).

Zeman v neděli v rozhovoru pro Frekvenci 1 řekl, že plánuje volit úspěšného ředitele velké nemocnice. V obvodu Praha 5 kandiduje šéf motolské nemocnice a bývalý ministr zdravotnictví Miloslav Ludvík za ČSSD a ANO.

"Volte si samozřejmě, koho chcete, ale zdvihněte sakra ty zadky, a i když budete mít roušku na ústech, uvědomte si, že když nepůjdete volit, tak může být zvolen někdo, koho vy byste v životě nevolili," uvedl Zeman.

Vicepremiér a předseda ČSSD Jan Hamáček doufá v co největší účast lidí v krajských a senátních volbách. Novinářům dnes po odevzdání hlasu na 7. základní škole v Mladé Boleslavi řekl, že se snažil přesvědčit veřejnost, že volby jsou z hlediska bezpečnosti dobře zajištěné. Volební výsledek ČSSD nechtěl odhadovat, pouze obecně řekl, že by své straně přál co největší podporu.

"Doufám, že volební účast bude co nejvyšší. Já jsem se v těch posledních dnech a týdnech snažil přesvědčit voliče, že z hlediska bezpečnosti jsou ty volby zajištěny, že jsme opravdu přijali všechna možná opatření," uvedl Hamáček. Poukázal na přísnější režim, který je kvůli covidu-19 nutné dodržovat ve volebních místnostech, na dezinfekci a další opatření. Koronakrize se podle něj určitě "propíše" do voleb, je ale otázklou jak.

Odvoleno! Těší mě má vysoká osobní podpora a důvěra v různých průzkumech. Díky za ni! Pokud však mám ve své práci úspěšně pokračovat, nemohu na to být sám. Potřebuji za sebou mít dobré krajské zastupitele i senátory. Proto, pokud mi věříte, volte prosím ČSSD.

Šéf ČSSD by stál o to, aby jeho strana dostala co největší podporu. Čím více hlasů sociální demokracie dostane, tím to bude podle něj lepší pro Českou republiku. Míní, že hejtmani za ČSSD se osvědčili při řešení koronavirové krize a měli by dostat šanci pokračovat. "Bude lepší, když budou moci pokračovat, než aby byli vystřídáni někým, kdo se teprve tu práci bude učit," řekl Hamáček.