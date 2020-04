Prezident Zeman: Opatření proti koronaviru budou potřeba nejméně měsíc

"Je lepší něco přehnat, než něco zanedbat," uvedl Zeman v pořadu S prezidentem v Lánech na serveru deníku Blesk. Opatření by podle hlavy státu měla trvat s ohledem na vývoj epidemie ještě "minimálně měsíc nebo měsíc a půl". Hamáčka prezident podpořil podle svých slov i volbou oblečení, protože si vzal červený pulovr. Hamáček si získal v poslední době popularitu díky svému vystupování v červené mikině.

Pan prezident dnes na jednání svého expertního týmu v Lánech podpořil kroky Ústředního krizového štábu pod vedením Jana Hamáčka. pic.twitter.com/nSC18z5hef — Jiří Ovčáček (@PREZIDENTmluvci) April 4, 2020

Prezident vyzdvihl Hamáčkovu roli při zajištění dodávek ochranných prostředků z Číny, které by už měla mít všechna potřebná pracoviště. Pokud někde chybí, například v domovech pro seniory, je to podle Zemana chyba distribuce. Prezident ocenil i šití domácích roušek, ty by ale situaci nezachránily. "Počet ušitých roušek je jedna tisícina toho, co potřebujeme," řekl. Respirátory by podle Zemana měli mít potřebnější lidé než státní úředníci, pokud nepracují v rizikovém prostředí.

Zeman podpořil kroky vlády v boji s pandemií i přes přátelskou kritiku, která se týkala například počátečního omezení otevírací doby v restauracích, kterou druhý den následovalo jejich uzavření. Podle Zemana není dobré vládu za přijímaná opatření kritizovat. Nenese vinu ani za nedostatek ochranných prostředků, protože pandemii žádná vláda neočekávala, řekl prezident. K nařízení nosit na veřejnosti roušky uvedl, že při procházkách v lese to není nutné. "Nošením roušky chráníte ty druhé, takže když jdete například na procházku do lesa, tak roušku nepotřebujete," řekl Zeman.

Zrušení cestování za hranice pro turisty pod dobu jednoho roku zdůvodnil Zeman tím, že pokud by byla nákaza do Česka přivlečena ze zemí, kde není zcela vymýcena, znehodnotilo by to práci všech českých odborníků. Léčit ekonomiku před zdravím občanů by bylo to samé, jako zapřahat vůz před koně, uvedl také Zeman.

"Představa, že ekonomiku rozhýbáme tím, že ušetříme na léčbě koronaviru, je naprosto nesmyslná, zrůdná," dodal. Prezident také odmítl dělit lidi na schopné a neschopné práce, což byla praxe v nacistických koncentračních táborech.