Zeman podepíše pandemickou novelu. Vyjádřil se ke skartaci zprávy o Vrběticích

Pokud by měla novela od počátku tuto formu, Zeman míní, že její obstrukce ve Sněmovně by nebyla tak výrazná a demonstrace proti zákonu by byly méně početné. Prezident také odsoudil počínání účastníků protestů, kteří na ně přinesli makety šibenic.

Sněmovna pandemickou novelu schválila ve středu večer po zhruba 35 hodinách od zahájení jednání v úterý dopoledne. Debatu o předloze provázela tvrdá obstrukce poslanců opozičního hnutí SPD. Ve čtvrtek novelu projedná Senát, pokud ji schválí, poputuje na Hrad. "Ano, v té upravené verzi ten zákon podepíšu," řekl Zeman.

Kritizoval to, že v původním znění novely měl zákon platit "dost nesmyslně" časově neomezenou dobu a že karanténu nebo izolaci by bylo nařídit bez dalšího i jen krátkou textovou zprávou. Horní hranice peněžitých postihů byla podle prezidenta nesmyslně vysoká. Sněmovna je snížila na pětinu. Pandemická novela zejména rozšiřuje okruh činnosti, která mohou omezí mimořádná protikoronavirová opatření.

Prezident se také opřel do počínání demonstrantů, kteří ke Sněmovně dopravili při schvalování zákona makety šibenic. Jak uvedl, nesouhlasí ani s tím, že se nejednalo o přestupek. "Ti lidé, kteří ty šibenice přinesli, by měli být potrestáni," míní. Zeman také poukazoval na to, že účastníci protestu nedodržovali rozestupy a neměli respirátory. "A už tady bez změny zákona máte dostatečný důvod k zákroku," poznamenal. Zmínil navíc, že v okruhu 100 metrů od parlamentních budov jsou demonstrace zakázané. Nynější znění shromažďovacího zákona ale vyjmenovává konkrétní ulice, náměstí a místa kolem Sněmovny a Senátu.

Budoucí policejní prezident Martin Vondrášek v tomto týdnu označil makety šibenic na protestech proti přijetí pandemické novely za krajně nevhodný a nešťastný symbol. Pokud ale nejde o konkrétní pohrůžku osobě nebo skupině osob, není nezákonný, uvedl. Rovněž ministr vnitra Vít Rakušan (STAN) řekl, že se s šibenicemi na demonstracích vnitřně smířit nedokáže, o trestný čin se ale nejedná.

O obstrukcích, jak je rozpoutali poslanci SPD, prezident uvedl, že patří k "běžnému pořádku parlamentní práce v demokraciích". Připomněl, že v minulém volebním období je využívaly v tehdejší opoziční roli i nynější vládní strany. Zeman také podotkl, že bývalý kubánský komunistický vůdce Fidel Castro mluvil ještě déle než nyní předseda SPD Tomio Okamura. "Poslancům bych zbytečně náhubek nenasazoval," uvedl k úvahám o možných změnách sněmovního jednacího řádu.

Za chybu vlády Petra Fialy (ODS) označil Zeman to, že upustila od povinného očkování některých skupin obyvatel podle profesí a věku proti covidu-19, jak o tom rozhodla bývalá vláda Andreje Babiše (ANO). Zeman řekl, že se tento krok snažil Fialovi rozmluvil. Premiér ale podle prezidenta v této záležitosti dá na ministra zdravotnictví Vlastimila Válka (TOP 09).

Debaty o skartaci zprávy k Vrběticím má Zeman za bouři ve sklenici vody

Za bouři ve sklenici vody označil prezident Miloš Zeman nynější diskuse o skartaci zprávy Bezpečnostní informační služby (BIS) o zapojení ruských tajných služeb do výbuchu muničního areálu ve Vrběticích na Zlínsku. V dnešní Partii Terezie Tománkové na CNN Prima News se prezident podivil nad tím, že dokument adresovaný Hradu nebyl označen jako tajný, ale v nižším stupni jako důvěrný.

"Myslím si, ale to bych nevyčítal, to je chyba, která se že může stát, chyba BIS, že měla tuto zprávu, pokud ji přikládala takovou důležitost, označit jako tajnou. Mohu odpřisáhnout, protože jsem tu zprávu měl v ruce, že měla označení důvěrné," řekl Zeman. Několikrát uvedl, že skartační předpisy nezná, míní ale, že jsou odlišné pro tajné a pro důvěrné materiály. Prezident poukazoval na zveřejněné informace Kanceláře prezidenta republiky, podle nichž se nejednalo o omyl, ale skartace se uskutečnila podle řádu.

Policisté podle Radiožurnálu a serveru Respekt.cz na Hradě zjišťovali, zda se se zprávou o Vrběticích neseznamovali lidé bez bezpečnostní prověrky. Prezidentská kancelář v pondělním prohlášení potvrdila, že dokument skartovala. Odmítá ale, že by tím porušila předpisy. Dokument BIS podle Hradu dorazil v hrubém nepořádku. Civilní kontrarozvědka toto tvrzení odmítla, připustila jen drobnou administrativní chybu.

Zeman nepřímo uvedl, že neexistují žádné důkazy o tom, že by zprávu měli k dispozici vedoucí kanceláře Vratislav Mynář a prezidentův poradce Martin Nejedlý, kteří nemají bezpečnostní prověrku. "Pokládám za poněkud ubohé ptát se, jestli na nějaké zprávě jsou nějaké otisky prstů, téměř mi to připadá jako špionománie," zdůraznil. Veškeré informace obsažené ve zprávě se už podle prezidenta objevily v médiích. A to včetně té nejzákladnější, že BIS nemá důkazy ani svědectví, že by byli dva ruští agenti v muničním areálu, uvedl.

Zpráva podle prezidenta existuje v několika exemplářích, mají ji podle něho i další ústavní činitelé. "Jestli ji i oni na svých pracovištích skartovali, nebo ne, to samozřejmě nevím," dodal.

Sněmovní bezpečnostní výbor tento týden doporučil Národnímu bezpečnostnímu úřadu a archivní a spisové službě ministerstva vnitra, aby zkontrolovaly to, jak se v prezidentské kanceláři dodržovaly požadavky na ochranu utajovaných informací. Záležitostí se chce výbor zabývat i na další schůzi koncem února, pozval i zástupce Kanceláře prezidenta republiky. Zástupce z Hradu by měl seznámit výbor například s vnitřními normami a procesy zacházení s písemnostmi. Zeman uvedl, že na jednání výbory by mohly přijít dvě pracovnice tajné spisovny, které mají prověrku na nejvyšší stupeň utajení přísně tajné.

Zeman by opět nejmenoval Koudelku z BIS do generálské hodnosti

Prezident Miloš Zeman by opět nejmenoval nyní pověřeného ředitele Bezpečnostní informační služby (BIS) Michala Koudelku do generálské hodnosti, pokud by ho vláda na povýšení navrhla. Zeman to dnes řekl v Partii Terezie Tománkové na CNN Prima News. Prezident má proti Koudelkovi i civilní kontrarozvědce výhrady dlouhodobě. Návrhy bývalých kabinetů jmenovat plukovníka Koudelku brigádním generálem odmítl v minulosti už šestkrát.

Vláda Petra Fialy (ODS) by měla Koudelku příští týden jmenovat řádným ředitelem BIS. Návrh už projednal sněmovní bezpečnostní výbor, což je zákonná podmínka. "Plně uznávám, že toto je v kompetenci vlády, nikoli prezidenta. Kdyby to bylo v kompetenci prezidenta, tak bych pana Koudelku nikdy šéfem BIS nejmenoval," řekl Zeman.

Koudelkovi skončilo pětileté funkční období v čele civilní kontrarozvědky loni v polovině srpna. Bývalý kabinet Andreje Babiše (ANO) se rozhodl výběr ponechat na příští vládě a po letním uplynutí Koudelkova funkčního období ho pověřil zastupováním ředitele do jmenování nového plnohodnotného šéfa. Vlády, ministři, premiéři či parlamentní komory opakovaně hodnotili práci BIS pod Koudelkovým vedením kladně.

Zeman v minulosti o Koudelkovi prohlásil, že není člověkem na svém místě. Pozornost vzbudil prezidentův komentář k výroční zprávě BIS z prosince 2018, ve které tajná služba varovala před ruskými a čínskými agenty. Zeman zprávu označil za "plácání" a zpravodajce za "čučkaře". Předloni si prezident nechal zpracovat materiál, v němž se podle týdeníku Respekt o Koudelkovi psalo, že "neplní své povinnosti, dlouhodobě zamlčuje a neposkytuje informace zákonným adresátům a zveřejňuje informace v rozporu se zákonem".

V poslední době vznikla pře mezi prezidentskou kanceláři a BIS kvůli zprávě kontrarozvědky o zapojení ruských tajných služeb do výbuchu muničního areálu ve Vrběticích na Zlínsku. Hrad obvinil BIS, že dokument dorazil v hrubém nepořádku. Tajná služba toto tvrzení odmítla, připustila jen drobnou administrativní chybu.