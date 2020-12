Prezident Zeman potvrdil, že daňový balíček nevetoval

Dopis prezidentův mluvčí Jiří Ovčáček poskytl ČTK. Zákon už dnes vyšel ve Sbírce zákonů, v platnost vstoupí od 1. ledna. Ruší superhrubou mzdu, místo ní začne platit zdanění příjmů fyzických osob sazbami 15 a 23 procent. Zvýší se také roční daňová sleva na poplatníka o 3000 korun a sníží se sazba spotřební daně z nafty o korunu na litr.

Zeman už dříve oznámil, že zákon nepodepíše, ale ani nevetuje. V pondělí poslal Vondráčkovi dopis, ve kterém své rozhodnutí oficiálně oznamoval. Podle některých politiků i právníků je ale možné, že zvolenou formulací mohl normu omylem vetovat. Tím pádem by o ní měla znovu hlasovat Sněmovna. Někteří politici proto zvažují ústavní stížnost.

"Vzhledem k tomu, že zvolená formulace mého dopisu je v současné době předmětem mylné interpretace v rámci veřejného prostoru, rozhodl jsem se jej doplnit níže uvedeným způsobem," napsal dnes Zeman předsedovi dolní komory.

Spornou podle kritiků byla věta prezidenta, že zákon vrací k dalšímu opatření. Podle některých právníků to fakticky znamená veto. Zeman to dnes odmítl. "Především zdůrazňuji, že jsem nevyužil svého práva ve smyslu čl. 50 odst. 1 Ústavy České republiky a zákon nevetoval; v opačném případě bych to v dopise výslovně vyjádřil," napsal. Dodal, že k uplatnění veta projev jeho vůle nesměřoval a odkázal na svá předchozí veřejná vyjádření. "Vrácení zákona k dalším opatřením, jak jsem v dopise uvedl, znamená mnou nepodepsaný a nevetovaný zákon předložit k podpisu předsedovi vlády České republiky a následně k vyhlášení ve Sbírce zákonů České republiky," uvedl.

Dodal, že jeho motivem byla snaha umožnit vyhlášení zákona ještě do konce prosince, aby mohl začít platit od 1. ledna. Přispěje to podle prezidenta "k vyšší přehlednosti právní úpravy a umožní lepší orientaci adresátům právní normy v jejich právech a povinnostech".

Zemana k vysvětlení jeho kroku vyzvali ve středu senátoři STAN. Oznámili také, že pokud zákon vyjde ve sbírce a neprojedná ho znovu Sněmovna, jsou připraveni ho napadnou u Ústavního soudu. Ve Sněmovně chce iniciovat žádost o přezkum prezidentova postupu vládní sociální demokracie. Případná žádost o přezkum u Ústavního soudu ale vyžaduje podpisy nejméně 41 poslanců. Sociální demokracie jích má 14.