Prezident Zeman se s premiérem Fialou sejde až 26. října

Prezident a premiér se setkávají pravidelně přibližně jednou za měsíc. Naposledy spolu měli během večeře jednat na konci září, Fiala ale svůj program zrušil kvůli virovému onemocnění. Jako další termín byl stanoven 19. říjen. Ve středu ale předseda vlády odletí na trojstranný sociální summit a zasedání Evropské rady. V Bruselu by měl zůstat do pátku 21. října. Podle úřadu vlády budou hlavními tématy summitu socioekonomické dopady války na Ukrajině a opatření k jejich řešení nebo možnosti řešení energetické krize. Fiala mu bude společně s předsedou Evropské rady Charlesem Michelem a předsedkyní Evropské komise Ursulou von der Leyenovou předsedat.

Schůzka se Zemanem proto byla opět přesunuta, a to na 26. října v 18:00 na zámku v Lánech. Tématy jednání prezidenta s premiérem bývají aktuální domácí i zahraniční záležitosti. Probrat by tak spolu mohli energetické a ekonomické otázky, situaci na Ukrajině, nedávný evropský summit v Praze nebo výtky prezidenta vůči některým ministrům. Zeman koncem září řekl Mladé frontě DNES, že by vyměnil ministry zahraničí Jana Lipavského (Piráti), financí Zbyňka Stanjuru (ODS), průmyslu a obchodu Jozefa Síkelu (za STAN), vnitra Víta Rakušana (STAN), ministryni pro vědu, výzkum a inovace Helenu Langšádlovou (TOP 09) a ministryni životního prostředí Annu Hubáčkovou (za KDU-ČSL).

Hubáčková od té doby podala rezignaci. S jejím pravděpodobným nástupcem Petrem Hladíkem (KDU-ČSL) se měl Zeman sejít ve čtvrtek odpoledne. Kancelář prezidenta ale celý čtvrteční pracovní program hlavy státu zrušila s odkazem na technické důvody. Nový termín byl naplánován na 20. října.