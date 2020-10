Prezident Zeman sundá ortézu v řádu týdnů, původně se mluvilo o 28. říjnu

Prezident Miloš Zeman odloží ortézu z poraněné ruky v řádu několika týdnů. ČTK to dnes řekl jeho mluvčí Jiří Ovčáček. Ruka, kterou si Zeman zlomil v srpnu, se podle mluvčího zdárně hojí, je ale lepší, aby měla ještě oporu. Pražský hrad původně očekával, že by prezident mohl ortézu odložit do státního svátku 28. října.