Prezident Zeman volá po skutečné a efektivní modernizaci armády

— Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

Armáda potřebuje skutečnou a efektivní modernizaci, je přesvědčen prezident Miloš Zeman. Stát by podle něj vojákům neměl kupovat do výzbroje "staré železo". Zároveň by mělo Česko usilovat, aby ve zbrojních nákupech byl co nejvíce zapojen český zbrojní průmysl formou tzv. offsetů. Zeman to dnes řekl v rozhovoru ČTK.