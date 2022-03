Prezidentem Nejvyššího kontrolního úřadu bude dál Miloslav Kala

Kalu navrhly všechny strany vládní koalice a v tajné volbě byl nakonec jediným uchazečem. Poslanec ANO Roman Kubíček se nominace klubu opozičního hnutí těsně před tajnou volbou vzdal. Nejvyššího představitele NKÚ jmenuje prezident republiky.

Ke zvolení kandidátem bylo nutných nejméně 92 poslaneckých hlasů. Kala jich získal 123. Volební komise vydala 182 hlasovacích lístků, jeden poslanec jej neodevzdal.

Funkční období prezidenta Nejvyššího kontrolního úřadu je devítileté. Kalovi (58) skončilo v úterý, do funkce nastoupil 22. března 2013. Předtím byl zhruba pět let viceprezidentem NKÚ, ještě dřív byl šest let poslancem ČSSD. Kala je také prezidentem evropských kontrolních institucí EUROSAI.

Nejvyšší kontrolní úřad se k volbě svého nejvyššího představitele vyjádří ve čtvrtek po oficiálním vyhlášení výsledků volby.

Místopředseda sněmovního kontrolního výboru Kubíček (58) k odstoupení z volby uvedl, že pětikoalice má na nominaci kandidáta na jmenování prezidentem NKÚ nárok. Oznámil, že se bude ucházet o pozici viceprezidenta úřadu. Funkci nyní zastává Zdeňka Horníková, někdejší poslankyně ODS. Její mandát skončí v dubnu. Před šesti lety Kala navrhl Kubíčka do sněmovní volby člena širšího vedení Nejvyššího kontrolního úřadu. Dolní komora ho tehdy do kolegia nezvolila.

Prezident NKÚ vedle řízení úřadu předsedá kolegiu a kárné komoře kontrolního úřadu. Širšímu vedení úřadu předkládá mimo jiné návrhy plánu kontrolní činnosti, rozpočtu NKÚ a všechny kontrolní závěry, z nichž vychází stanovisko úřadu k státnímu závěrečnému účtu. Senátu předkládá návrhy kandidátů na členy Úřadu pro dohled nad hospodařením politických stran a hnutí. Prezident NKÚ se může účastnit schůzí Sněmovny, Senátu a orgánů obou parlamentních komor i vlády, když projednávají například kontrolní závěry NKÚ.