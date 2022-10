Prezidentská kancelář zrušila čtvrteční program prezidenta Miloše Zemana

S Hladíkem se sejde o týden později, náhradní termín pro setkání k energetice Hrad ještě hledá. Vedoucí prezidentské kanceláře Vratislav Mynář následně v podvečer ČTK řekl, že zrušení programu nemá spojitost s prezidentem ani jeho zdravotním stavem. Páteční program podle kancléře zrušen není.

"Z technických důvodů se zítra (ve čtvrtek) plánovaný program v Lánech neuskutečni. Náhradní termín přijetí ministerského kandidáta je 20. října v 15:00 hodin, u kulatého stolu náhradní termín hledáme," uvedl Ovčáček. Informaci o přeložení schůzky na příští čtvrtek na dotaz ČTK potvrdil i Hladík, který má ve vládě nahradit Annu Hubáčkovou (za KDU-ČSL). Současná ministryně životního prostředí podala rezignaci ze zdravotních důvodů.

"Nehledejme za tím žádné spekulace. Jedná se o technickou záležitost," řekl ČTK Mynář ke zrušení programu. "Technickou záležitost" blíže specifikovat nechtěl. "Není to nic, co by mělo spojitost s panem prezidentem a jeho zdravotním stavem," uvedl s tím, že páteční program prezidenta na Pražském hradě platí. Zeman má v pátek odpoledne na Hradě přijmout vítěze soutěže Vesnice roku.

Ke kulatému stolu prezident pozval na čtvrteční odpoledne například bývalého ministra průmyslu a dopravy Karla Havlíčka (ANO), prezidenta Hospodářské komory ČR Vladimíra Dlouhého nebo odborového předáka Josefa Středulu, který setkání inicioval. Mluvit měli o dopadech drahých energií na Českou republiku. Také Havlíček ČTK sdělil, že o zrušení akce ví, důvody ale nezná.

Zeman se v úterý v Bratislavě zúčastnil setkání prezidentů visegrádské čtyřky. Na Slovensko letěl vrtulníkem, protože letadlem nemůže cestovat kvůli vyživovací sondě do žaludku, kterou mu lékaři Ústřední vojenské nemocnice v Praze kvůli riziku podvýživy zavedli při loňské hospitalizaci. V pátek má kromě přijetí vítěze soutěže Vesnice roku v plánu účast na brněnském kolokviu Sítě předsedů nejvyšších soudů EU a v pondělí a úterý má navštívit Ústecký kraj.

Prezidentovy výjezdy do krajů i zahraniční cesty ve druhém funkčním období omezila epidemie covidu-19 a také Zemanův zhoršený zdravotní stav. Kvůli onemocnění nohou používá prezident od dubna 2021 vozík. Loni na podzim strávil 48 dní v Ústřední vojenské nemocnici v Praze.