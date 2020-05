Při příští vlně epidemie se Česko chce zaměřit se na sociální oblast

— Autor: Libor Novák / EuroZprávy.cz / ČTK

Místo plošných opatření omezujících pohyb a zavírání hranic by se mělo před možnou podzimní koronavirovou vlnou investovat do sociální oblasti, uvádí ve výzvě opoziční politici a někteří odborníci. Připravit by se měly zranitelné oblasti, pro jejichž flexibilitu by se měla změnit legislativa, píší.