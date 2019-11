"Nejedná se o nic složitého. Ministr vnitra by měl do Řecka vyslat minimálně svého náměstka," uvedl předseda lidovců Marek Výborný. Není podle něj sporu o tom, že ČR pomoct může.

Karel Schwarzenberg na tiskové konferenci kritizoval ministra vnitra a vicepremiéra Jana Hamáčka (ČSSD) za postup při jednáních o přijetí dětských uprchlíků z Řecka. "Děti jsou děti a dětem v nouzi se má pomoci," uvedl Schwarzenberg. Ze sociální demokracie sociální cítění úplně vymizelo, dodal.

Předseda klubu ČSSD Jan Chvojka novinářům řekl, že Hamáček bude schopen se k věci vyjádřit ve středu, kdy bude ve Sněmovně přítomen. "Apel na lidskost, tam cítím určité zabarvení, jako kdyby sociální demokracie lidskost neprojevovala," uvedl na Schwarzenbergovu adresu. Podle Chvojky jde o bezpečnost. "Je to o tom, že nemáme jistotu v rámci bezpečnostní situace ve světě, jestli jsou různí uprchlíci bezpeční nebo ne, to je potřeba prověřit," uvedl.

Lidovci i zástupci TOP 09 podpořili iniciativu Češi pomáhají, která má seznam zhruba dvou stovek rodin ochotných přijmout dětské uprchlíky z řeckých táborů. Spolek vyzval vládu, aby poskytnutí pomoci umožnila a vytvořila meziresortní skupinu, která by navrhla přesný postup.

Řecko v září požádalo o to, aby Česko přijalo 40 dětí bez doprovodu z řeckých uprchlických táborů. Podobná žádost směřovala ke všem ministrům vnitra EU. Hamáček pak uvedl, že Řecko se jen snaží znovu vyvolat debatu o přerozdělování uprchlíků. Dodal, že v přesouvání sedmnáctiletých bez nároku na azyl po Evropě nevidí smysl. V polovině listopadu Atény vybídl, aby poskytly konkrétní seznam 40 dětí, které by ČR mohla přijmout. Podotkl, že podobnou žádost zaslal do Řecka už před rokem, odpověď ale nedostal. Je přesvědčen, že problém se netýká syrských sirotků ve věku do deseti let, ale starších mladistvých, velmi pravděpodobně z Afghánistánu nebo z Pákistánu.

SPD možnost přijetí nezletilých z Řecka odmítla. "Takzvané sirotky je potřeba vrátit do zemí jejich původu," řekl místopředseda strany Radim Fiala. Strana se podle něj obrátila na syrskou ambasádu s dotazem, zda si přeje, abychom syrské sirotky přijali. "Byli zásadně proti, protože se jedná o občany Sýrie, o které jsou schopni se postarat," dodal. Přijetí by tudíž bylo podle něho v rozporu s mezinárodním právem. "Je to záminka globalistů, jak pokračovat v podpoře migrace do zemí Evropy," uzavřel.

S návrhem přijmout 50 syrských sirotků z řeckých táborů přišla loni europoslankyně Michaela Šojdrová (KDU-ČSL). Premiér Andrej Babiš (ANO) tehdy uvedl, že Česko žádné migranty přijímat nebude a uprchlíkům je třeba pomáhat v jejich zemích. Zmínil plán vybudovat sirotčinec v Sýrii. Týdeník Respekt před nedávnem informoval o tom, že se záměr neuskuteční.