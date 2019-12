Přijme ČR uprchlické děti? Odmítání kvót by to neohrozilo, soudí Petříček

— Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

Dobrovolné přijetí dětí z uprchlických táborů v Řecku by nepoškodilo českou odmítavou pozici ohledně povinných kvót na rozdělování migrantů mezi země Evropské unie. Novinářům to dnes řekl ministr zahraničí Tomáš Petříček (ČSSD). Konečné rozhodnutí o přijetí nebo nepřijetí dětí by měla učinit vláda, uvedl. Nyní je podle Petříčka nutné počkat na kroky řecké strany, kterou ministr vnitra Jan Hamáček (ČSSD) požádal o informace, jaké konkrétní děti by Česko mělo přijmout.