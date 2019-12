Krajský výbor TOP 09 v pondělí vyjádřil nedůvěru primátoru Hřibovi, který podle výboru neplní koaliční program a nedostatečně řídí hlavní město.

"Nám nejde o politikaření, nebouráme a nechceme bourat tuto koalici, nedůvěra není namířena proti koaličním partnerům, ale konkrétně vůči chování pana primátora. Máme pocit, že nevěnuje problémům Prahy dostatečnou pozornost," řekl Jiří Pospíšil.

TOP 09 vadí, že Zdeněk Hřib zasahuje do kompetencí dalších členů rady. V posledním týdnu se přel s radní Hanou Kordovou Marvanovou (za STAN) o výstavbě družstevního bydlení. "Není do dneška vybrán nový ředitel magistrátu, není vybrán ředitel odboru IT, což má pan primátor přímo na starosti," řekl Pospíšil. Problémy jsou rovněž v oblasti tzv. podnikatelských voucherů, kde hrozí, že Praha přijde o peníze z evropských fondů.

Pospíšil v souvislosti s vouchery zvažuje podání trestního oznámení. Projekt podle něj dosud podpořil pouze deset projektů v celkové hodnotě 4,6 milionu korun, přičemž na administraci, marketing a PR aktivity magistrátní odbor projektového řízení vynaložil okolo 15 milionů. Žádosti pro město navíc posuzuje externí firma. Prostřednictvím voucherů město podporuje podnikatele.

TOP 09 bude chtít vyvolat v koalici dohodovací řízení. Uskutečnit by se mohlo v lednu, přesné datum ale není. "Jde o to, jak se plní program. Budeme chtít dohodovací řízení, kde bychom chtěli podrobně probrat jednotlivé kapitoly této pražské koalice, a chceme si říci, kde je možné přidat a kde je možné pracovat intenzivněji. Pan primátor by měl méně řešit celostátní problémy a více řešit problémy Prahy," řekl Pospíšil.

TOP 09 nyní čeká na vyjádření STAN, které s ní tvoří Spojené síly. Následně se musí ještě sejít zastupitelský klub. "Já znám pouze pozici paní Marvanové, která je k panu Hřibovi kritická, vzhledem ke konfliktu, který zde vypukl a eskaloval naši pozici. Je na STAN, aby se v tomto směru vyjádřil," řekl Pospíšil.

V pražské koalici se spory mezi Piráty a Spojenými silami objevují od jejího vzniku. Mezi sporná témata patřilo například odvolání ředitele Pražské plynárenské Pavla Janečka nebo otázka identifikace či zdanění prázdných bytů. Spory byly také kolem pokračování privatizace městských bytů. Pospíšil a Hřib se rozcházeli rovněž v postoji k obnově mariánského sloupu na Staroměstském náměstí a TOP 09 se na rozdíl od svých koaličních partnerů postavila i proti zvýšení koeficientu pro výpočet daně z nemovitosti.