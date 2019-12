Primátor Hřib pro The Washington Post: Čína je nespolehlivý obchodní partner

— Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

Čína je nespolehlivý obchodní partner, který bez váhání obětuje výhodné dohody, pokud si to žádají politické zájmy. V názorovém příspěvku zveřejněném na webu prestižního amerického listu The Washington Post to napsal pražský primátor Zdeněk Hřib. V článku, který se věnuje problémům v česko-čínských vztazích, Hřib zároveň zdůraznil, že nikoho nevyzývá, aby přestal s Čínou obchodovat nebo s ní přerušil styky. Varoval ale, aby se nikdo při jednání s Pekingem nenechal vydírat a nevzdával se svých hodnot a osobní integrity.