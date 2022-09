Vítězná ODS s TOP 09 v Brně zahájí v pondělí jednání o koalici

Vaňková neřekla, jakou spolupráci preferuje. Uvedla však, že nevylučuje možnost pokračování nynější koalice, vznik koalice na vládním půdorysu nebo vznik koalice s ANO. Nepreferuje koalici s SPD, nicméně i s hnutím se chce bavit o případné možnosti, zda může v současné situaci v případné spolupráci s něčím přispět.

Brno vede v současnosti koalice ODS, KDU-ČSL, Piráti a ČSSD. Ve vládě je koalice Spolu složená z ODS, KDU-ČSL a TOP 09 se STAN a Piráty. Vaňková dnes se zástupci všech stran, které se dostaly do zastupitelstva, krátce jednala. "Říkala jsem už před volbami, že bych se ráda potkala se všemi. Vzájemně jsme si pogratulovali a já jsem jim předestřela myšlenku o dalším vyjednávání se všemi postupně podle výsledku voleb," uvedla Vaňková.

Začne hnutí ANO, naváže KDU-ČSL, ve středu bude možná kvůli svátku pauza, ale další dny budou vítězové voleb pokračovat v jednání s dalšími stranami - SPD, Trikolora a Moravané, Piráti a také ČSSD a Zelení s Žít Brno. "Všechny jsem poprosila, aby měli na jednání představu, jaké jsou jejich konkrétní programové vize a ty nejvýznamnější věci, na které se chtějí zaměřit. Chtěla bych, aby měli rozmyšleno, jací odborníci z jejich řad se budou chtít podílet na konkrétní gesci, protože pro mě je důležité sestavit tým, který následně povede město k rozvoji v tom smyslu, že bude složený z odborníků," zdůraznila Vaňková.

Doplnila, že si je vědoma i toho, že může vzniknout koalice bez ODS s TOP 09 jako vítězem voleb. Právě taková situace nastala před čtyřmi lety, kdy vítězství obhájilo hnutí ANO. Tehdejší lídr a primátor Petr Vokřál oznámil už vznik koalice, nakonec ale ANO putovalo do opozice, protože vznikla koalice bez vítěze složená z ODS, KDU-ČSL, Pirátů a ČSSD.

Lídr hnutí ANO v Brně René Černý považuje výsledek hnutí v komunálních volbách v moravské metropoli za dobrý. ANO sice vyhrálo před čtyřmi i osmi lety a nyní bylo druhé za ODS s TOP 09, přesto to Černý považuje za úspěch. ČTK řekl, že ještě před rokem a půl brněnská organizace ANO vůbec neexistovala. Tehdy ji zrušil předseda ANO Andrej Babiš kvůli korupční kauze Stoka. Černý chce o spolupráci jednat se všemi lídry subjektů, které se dostaly do zastupitelstva.

ANO získalo před čtyřmi lety v zastupitelstvu 18 mandátů, nyní 13. "Výsledek beru moc dobře, protože dostat 20,5 procenta po tom, co jsme před rokem a půl ani neexistovali kvůli zrušení buňky, tak je to vynikající výsledek," uvedl Černý. Babiš brněnskou organizaci zrušil kvůli možnému napojení lidí na korupční kauzu Stoka, která se týkala manipulace zakázek na radnici městské části Brno-střed. Ústřední postavou byl bývalý místostarosta a radní Jiří Švachula, který byl dříve členem ANO. Soud ho poslala na 9,5 roku do vězení.

Černý výsledek ANO srovnal s Prahou, kde hnutí získalo 19,33 procenta. "U nás je to super výsledek. Jsem si vědom toho, že v Brně byla vždy silná ODS i KDU-ČSL, takže jsme rádi, že jsme porazili společnou kandidátku KDU-ČSL a STAN," řekl Černý. Lidovci se STAN byli třetí. Kandidátní listinu hnutí ANO podpořila i bývalá ministryně financí a současná poslankyně a místopředsedkyně ANO Alena Schllerová. Kandidovala ze 30. místa, u kterého nebyl velký předpoklad, že by se dostala do zastupitelstva. Mandát získalo za ANO prvních 13 zastupitelů na kandidátce. Schillerová měla šestý nejvyšší počet preferenčních hlasů, o několik stovek více než ostatní kandidáti před ní nebo za ní.

Mluvit chce Černý se všemi stranami. "Jednat bych chtěl se všemi lídry subjektů, které se dostaly do zastupitelstva. Potkat se s nimi je slušnost. Chtěl bych znát jejich představy," dodal Černý. Se všemi subjekty chce jednat i primátorka Vaňková. ČTK řekla, že chce hledat programové průniky.