Soudy v Česku se táhnou roky. Tak si za ně Češi připlatí

Lidé jsou schopni se soudit v podstatě kvůli každé maličkosti a na české soudy se obrací s banálními záležitostmi. Ministerstvo spravedlnosti přišlo s novelou zákona, která by to měla změnit.

Návrh počítá se zvýšením soudních poplatků například v některých občanskoprávních sporech. „Poplatek by se zvýšil za návrh o určení vlastnictví nemovitosti, rozvod, vypořádání společného jmění manželů nebo určení rodičovství. Nově by se to mělo zvýšit na dvojnásobek, tedy čtyři tisíce korun,“ napsal server TV Nova. Vyšší poplatky budou motivovat lidi, aby si své spory vyřešili mimosoudně.

Soudní poplatky stát navýšil naposledy před osmi lety. Cílem poplatků je, aby odradily lidi od uplatňování svých domnělých práv nebo nároků v případech, které nemohou vyhrát.

Podle ministerstva by se poplatky měly odvíjet od životní úrovně. Neměly by bránit lidem v dosažení spravedlnosti, ale zároveň by se nemělo vyplácet řešit vše před soudem.