Příspěvek od státu na výdělek lidí s handicapem by se mohl od října zvednout

Počítá s tím návrh nařízení, které by měla ve středu projednat vláda. Podle ministerstva práce patří zvýšení částky k opatřením ke zmírnění dopadů zdražování na handicapované. Příspěvek vzrostl naposledy od října 2020, a to o 800 korun.

Pracovní výkon lidí s handicapem bývá omezený. Podniky mohou od státu získat tři čtvrtiny jejich mzdových nákladů, ale nejvýš 13.600 korun. Zaměstnavatelé opakovaně žádali o navýšení. Poukazovali na to, že minimální mzda roste, příspěvek ale neupravuje. Pro letošek činí nejnižší výdělek 16.200 korun. V minulosti byl příspěvek vyšší než minimální mzda, od roku 2019 je pod její hranicí.

Příspěvky míří na takzvaný chráněný trh práce. Loni je pobíralo 3762 zaměstnavatelů s víc než polovinou handicapovaných pracovníků, dostávali je na 62.960 lidí. Výdaje činily 9,2 miliardy korun. V roce 2020 úřady práce vyplácely podporu 3652 firmám na 58.488 postižených zaměstnanců. Stálo to 8,4 miliardy korun. V roce 2016 bylo podpořených 48.422 pracovníků ve 3229 firmách za pět miliard Kč.

Podle ministerstva počtu firem a podpořených pracovníků "nenaznačuje nutnost" příspěvky po navyšování minimální mzdy upravovat. Resort ale také uvádí, že na chráněný trh práce má dopady covidová epidemie, ruská invaze na Ukrajinu s omezením dodávek či odbytu, inflace a zpomalení ekonomiky.

Předpis se zvýšením podpory předložilo ministerstvo práce loni v listopadu. Navrhovalo přidání o 600 korun, nebo o tisícikorunu. Babišův kabinet nařízení do svého odchodu neschválil. Resort práce teď píše, že se situace na trhu práce kvůli válce a zdražování zásadně změnila, proto návrh zpracoval nově. Přišel s ním v červenci. Navrhuje ale zase 600 korun stejně jako loni.

Navrhované nařízení má platit od října. Příspěvek se vyplácí zpětně za předchozí čtvrtletí, takže by zaměstnavatelé dostali vyšší částku už za období od července. Přidání o 600 korun by si vyžádalo ročně 374 milionů korun navíc, celkem by do příspěvků mohlo putovat 10,3 miliardy korun. Letošní výdaje za polovinu roku by se zvedly o 188 milionů korun, celkem by se na podporu vydalo asi 10,1 miliardy. Autoři poukazují na to, že se vybere ale i víc na daních a odvodech.

Asociace zaměstnavatelů zdravotně postižených (AZZP) vyzývala už minulou vládu, aby s navyšováním minimální mzdy zvedala i příspěvek na pracovníky s handicapem. Poukazovala na to, že se podpora upravuje se zpožděním. Žádala zavedení pravidelné valorizace příspěvku.

V minulosti stanovoval maximální příspěvek zákon o zaměstnanosti. Kvůli úpravě částky se tak musel opakovaně měnit. Předloňská novela vládě umožnila zvýšit podporu v nařízení podle růstu minimální mzdy a vývoje životních nákladů.