Příspěvek pro lidi v karanténě v pondělí projedná tripartita

"O kompenzačním bonusu pro lidi v karanténě budeme v pondělí jednat s tripartitou. Trasování je vedle očkování jedinou cestou, jak se vymanit z kolotoče lockdownů. Hrozba finanční ztráty nesmí přebít odpovědnost za zdraví svoje i okolí," uvedla dnes večer Maláčová.

Premiér Andrej Babiš (ANO) řekl, že svolal mimořádnou tripartitu na pondělní ráno a projednávat by se měly návrhy ministerstev práce i financí. "Někteří zaměstnanci mají obavu, že pokud budou covid pozitivní a budou to hlásit, tak mají nižší příjmy. Měli jsme i případy, když to zaměstnanec nahlásil, přišel o zaměstnání. Tomu nerozumím. Dobrý ředitel musí mít zájem na tom, aby se mu covid nedostal do firmy," řekl Babiš. Podle něj nakažení hlásí málo svých kontaktů, v některých regionech je to v průměru méně než jeden člověk.

Zákon o mimořádném příspěvku při karanténě připravilo ministerstvo práce. Podle návrhu by zaměstnancům v karanténě zaměstnavatel připlácel k náhradě mzdy 250 korun za den, a to nejvýš po deset dnů. Výdaje by si pak firma či instituce odečetla ze sociálních odvodů. Pracovníci s nižším než polovičním úvazkem či na dohodu by dostávali 125 korun na den.

Náhrada mzdy v nemoci i karanténě činí 60 procent redukovaného průměrného výdělku. V prvních dvou týdnech ji vyplácí zaměstnavatel. Covidový příspěvek má zvýšit ochotu lidí k testování a trasování. Někteří ekonomové, odborníci na sociální problematiku i odbory upozorňují na to, že kvůli propadu příjmu se lidé nechtějí nechat testovat, aby případně s potvrzeným covidem nemuseli do izolace. Lidé s pozitivním testem zase nehlásí své kontakty, aby je neposlali do karantény.

Příspěvek by byl pro lidi s nemocenským pojištěním. Poskytoval by se jen letos. Zaměstnavatelé by ho vypláceli podle navrhovaného zákona zaměstnancům s "nařízenou karanténou". Bonus by jim poslali s náhradou mzdy. Podle podkladů k normě by letos mohli vyplatit 550.000 příspěvků za 1,38 miliardy korun. O tolik méně by pak odvedli státu na sociálním pojištění.

Maláčová ČTK dnes řekla, že bonus by neměl být jen pro lidi v karanténě, ale i v izolaci. V té bývají nakažení s potvrzeným koronavirem. O motivaci k tomu, aby se lidé z nemoci doma vyleželi, mluvila ministryně v pondělí. Navrhovaný zákon zmiňuje výslovně jen karanténu, ne pracovní neschopnost pacientů s covidem. Podle ústředního ředitele České správy sociálního zabezpečení (ČSSZ) Františka Boháčka je izolace karanténní opatření.

Kolik lidí by tak mohlo případně příspěvek dostat, není ze zákona úplně jasné. Česká správa sociálního zabezpečení evidovala za první letošní měsíc k 24. lednu 61.800 karanténních e-neschopenek. Podle údajů ministerstva zdravotnictví přibylo v Česku za tu dobu ale 207.900 nakažených s potvrzeným koronavirem. Ministryně v pondělí zmínila, že v Česku je v průměru 50.000 karantén měsíčně a průměrné měsíční výdaje na bonus by činily 125 milionů korun.

Hospodářská komora už minulý týden uvedla, že by navýšení nemocenské pro lidi v karanténě a s covidem firmy neúměrně zatížilo. Podle komory by se na příspěvcích musel podílet stát.