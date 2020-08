Nevidím důvod, proč přidat jen důchodcům, míní ekonomka. Vláda uplácí voliče, reaguje Adamová

Šéfka resortu financí v pořadu Události, komentáře na ČT24 vyloučila, že by se jednalo o volební trik s tím, že vláda i nadále přispívá ostatním skupinám obyvatel, včetně rodičů s malými dětmi, podnikatelů či zaměstnanců v podobě ošetřovného, 25 nebo Antiviru. S ohledem na státní pokladnu by ale byla spíše pro menší příspěvek, tedy čtyři tisíce korun.

Ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová (ČSSD) přišla s bonusem pro důchodce takzvaným "rouškovným" ve výši šest tisíc korun. Jak tomu ale nakonec, by mělo do týdne rozhodnout vedení koalice. "Zvyšujeme tím množství peněz do ekonomiky, které budou utraceny. Ekonomika peníze pro spotřebu potřebuje,“ vyjádřila se k tomu místopředsedkyně poslaneckého klubu ČSSD Kateřina Valachová. "Chceme, aby ekonomika šla vpřed,“ podotkla.

Předsedkyně TOP 09 poznamenala, že senioři jsou významnou volební skupinou, na níž chce vláda cílit. Mnohem více smysluplný by jí přišel rozvoz účinných antivirových roušek důchodcům. Taktéž nešetřila kritikou vůči vládě, která odbrzdila dluhovou brzdu na úkor příštích generací. Nejen letos, ale i v příštích letech poroste veřejné zadlužení. Schillerová se bránila, že roušku lze bez problémů zakoupit i za čtyři koruny. Moderátorka Světlana Witowská jí však uvedla do reality s tím, že nejlevnější rouška stojí 30 korun.

Ekonomka Horská argumentovala, že připravovaný bonus nelze odůvodnit tím, že mají důchodci ve srovnání s ostatními vyšší životní náklady. "Nevidím důvod, proč by se jedné skupině mělo přidávat na úkor jiné,“ vysvětlila s tím, že dobře na tom nejsou například samoživitelky, a že přerozdělování peněz akorát přispěje ke zhoršení vztahů mezi věkovými skupinami. "Krize dopadne na jednotlivce s malými dětmi a na sociálně slabé,“ poznamenala.

Shoda nebyla ani v nedávno prodlouženého programu Antivirus do konce října. Horská je toho názoru, že měl vzít za své, jakmile se zrušila mimořádná opatření. Stěžovala si také na špatné načasování, kdy se firmy o jeho prodloužení dozvěděly osm dní před očekávaným ukončením, což jim komplikuje plánování. Ekonomka se také nechala slyšet, že by se měla na ekonomiku rozsvítit jakási pomyslná světla, aby bylo jasné, v jakém se nachází stavu. Co se týče trhu práce, tak tam by mělo dojít k přesunu pracovních sil ze zasažených odvětví a firem tam, kde může docházet k jejich dalšímu rozvoji.

Pekarová Adamová řekla, že prodloužení stavu jenom odkládá problém, jelikož pouze konzervuje neudržitelná pracovní místa, a že by se mělo současně krize využít k restrukturalizaci ekonomiky.