Pro oceláře je pomoc vlády zklamáni, chemici vítají aspoň nějakou

Pro velkoodběratele elektřiny a plynu je podle rozhodnutí vlády připraveno 30 miliard korun a výzva k dotačnímu titulu by měla být připravena k 1. listopadu. Program vznikl na základě tzv. dočasného krizového rámce, který státům Evropské unie umožnil okamžitě podpořit podnikatele v důsledku vysokých cen energií a protiruských sankcí. U energeticky náročných firem bude maximální podpora činit 200 milionů korun, ostatní budou moci získat nejvýše 45 milionů korun.

"Vidím to velmi negativně, je to velké zklamání. Doufali jsme, že to zastropují. Firmám, které mají účty za energie v miliardách korun, 200 milionů korun moc nepomůže," řekl Urban. "Určitě vítáme, že vůbec něco vzniklo, že vláda konečně využila dočasný rámec, který Evropská komise nabídla členským států už v březnu a my jsme jedni z posledních, kteří ho využívají," dodal Souček.

Ministr průmyslu a obchodu Jozef Síkela (za STAN) uvedl, že se stanovením maximálních cen energií pro firmy nepočítal, protože to neumožňuje evropská legislativa. "Můžu vyjádřit zklamání, že se ceny elektřiny a plynu nezastropují i pro firmy vzhledem k tomu, že v některým zemích Evropské unie to je, a my říkáme, že to nejde," uvedl Souček.

Podle Urbana měla vláda oddělit ceny elektřiny od plynu, jelikož cenotvorba na trhu nefunguje, což je třeba řešit. Podle jeho slov vláda pokračuje ve své pomoci podnikům ve stylu "příliš málo, příliš pozdě".

Ředitel výrobce olovnatého křišťálu Crystal Bohemia Jaroslav Seifrt ČTK řekl, že od odborníků na energie slyšel, že je riziko, že vláda proti sobě staví domácnosti a průmysl. Poukázal na to, že v pondělí vláda stanovila maximální ceny pro maloodběratele u silové elektřiny i u plynu a opatření mají stát podle ministra financí Zdeňka Stanjury (za STAN) až 130 miliard korun a průmyslu má pomoci 30 miliard korun. "Když máte 50 milionů za energie měsíčně, tak to jsou drobné. Je to pozdě a málo. Vláda si musí rozmyslet, jestli tady průmysl chce nebo nechce," řekl Seifrt. Dodal, že se obává přesunu výroby do Číny.

Šéf Crystal Bohemia zdůraznil, že je potřeba řešit hlavně příčinu problému, ne následek. Zmínil podobně jako oceláři, že jedním z důvodů vysokých cen energií je evropská dekarbonizace. "Podporujeme to, ale to tempo je prostě rychlé," řekl Seifrt.