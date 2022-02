Pro ukrajinské uprchlíky bude v Praze fungovat asistenční centrum

Centrum bude fungovat pro Prahu i Středočeský kraj. Uprchlíci budou mít rovněž zdarma MHD. Do pomoci jsou zapojeny také domy dětí a mládeže nebo školy a městské firmy. Novinářům to dnes řekli představitelé hlavního města.

Pražští zastupitelé v minulém týdnu odsouhlasili desetimilionovou pomoc Ukrajině, město zřídilo informační kiosky na hlavním nádraží a na Florenci a připraveno má také několik tisíc bytů. Do pomoci se zapojují také městské části.

"Podle dohody s hejtmankou (Petrou) Peckovou (STAN) by to mělo být sdružené centrum Prahy i Středočeského kraje. Bude možné si zde vyřídit všechny potřebné papíry pro lidi přicházející z Ukrajiny včetně třeba zdravotního pojištění. Měl by tam být i pracovník úřadu práce. Plus by tam měli být lidé, kteří budou schopni vydat základní humanitární pomoc nebo poskytnout informace ohledně ubytování," řekl primátor Zdeněk Hřib (Piráti). Na provozu bude město a knihovna spolupracovat s policií a hasiči.

Centrum bude zatím fungovat pouze na Mariánském náměstí. Pokud by zájem převyšoval kapacitu, vznikla by další. "V okamžiku, kdy se fronta začne prodlužovat nad únosnou mez, tak jsme připraveni to rozprostřít po pobočkách v městských částech. Stejně tak by je Středočeský kraj otevřel v okresních městech," řekl Hřib.

Uprchlíci, kteří do metropole přijedou, budou moci využívat veřejnou dopravu zdarma v Praze i Středočeském kraji. "Chceme tím pomoci uprchlíkům a zjednodušit jim situaci po příjezdu," řekl náměstek primátora Adam Scheinherr (Praha Sobě). Lidé si zatím nebudou muset vyzvedávat kartičky a bude jim stačit pas.

Radní Jan Chabr (TOP 09) ČTK sdělil, že městské firmy nyní hledají co nejvíce objektů vhodných pro ubytování uprchlíků. "Například Pražská plynárenská ve spolupráci se sportovním klubem Slavia zajišťuje ubytování pro asi 80 osob. Městské majetkové odbory prověřují každou možnost k ubytování," uvedl.

Do pomoci město zapojilo také domy dětí a mládeže a školy. Budou se starat nejen o vzdělávání, ale rovněž o mimoškolní aktivity dětí. Město tím chce odlehčit rodičům při zařizování důležitých věcí souvisejících s příchodem do Prahy. Radní Vít Šimral (Piráti) řekl, že magistrát se bude zabývat i případnou šikanou ruských žáků a studentů, kterou odsoudil.

Humanitární pomoc sbírá Dům národnostních menšin a Integrační centrum Praha nabídne jazykové kurzy, vzdělávací semináře, poradenství či bezplatné tlumočení. "A v neposlední řadě organizují kurzy českého jazyka," dodala radní Hana Třeštíková (Praha Sobě).

Pomoc uprchlíkům bude řídit magistrátní odbor krizového managementu a ve středu od 16:30 zasedne krizový štáb hlavního města. Vedení Prahy se setká rovněž se starosty jednotlivých radnic. "Městské části chtějí také pomáhat a je nutné to nějakým způsobem koordinovat," řekl Hřib.