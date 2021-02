Prodloužení stávajícího nouzového stavu je podle Spolu ústavně pochybné

Vláda ve středu oznámila, že požádá Sněmovnu o zrušení usnesení, podle kterého má nouzový stav skončit spolu se začátkem účinností tzv. pandemického zákona a nejpozději k sobotě 27. února. Podle Spolu je však tento postup ústavně pochybný. "Zrušovací usnesení nelze revokovat, protože bylo publikováno ve Sbírce zákonů, a je tudíž definitivním rozhodnutím," tvrdí Spolu.

"Návrh na revokaci usnesení považuji za nepřijatelný a ODS ho nepodpoří," uvedl předseda ODS Petr Fiala. Sněmovna by měla v pátek schválit pandemický zákon, který jí vrátil Senát. "Zákon bude platit včas podle původních dohod. Vláda může přijímat zdůvodněná opatření i bez nouzového stavu," doplnil.

Kabinet zároveň požádá poslance, aby nouzový stav kvůli epidemii covidu-19 platil do konce března. Pokud je nutný, měla by vláda podle Spolu vyhlásit nový nouzový stav a současného se zbavit. "Vláda je stále odpovědná Sněmovně a obnovování nouzových stavů při nesouhlasu poslanců s jejich prodlužováním označil Městský soud v Praze za 'učebnicový příklad obcházení ústavního pořádku'. Takové riziko nesmíme v dnešní krizové situaci dopustit," dodala předsedkyně TOP 09 Markéta Pekarová Adamová.

Nouzový stav v Česku platí od 5. října loňského roku. Poslanci několikrát žádost vlády podpořili, poslední návrh na prodloužení nouzového stavu do 16. března ale zamítli. Mimořádný stav tak měl skončit v polovině února, kabinet však na žádost hejtmanů vyhlásil navazující nouzový stav znovu. Podle řady právníků či 35 senátorů, kteří podali návrh na přezkum Ústavnímu soudu, se tak stalo v rozporu s Ústavou.

Kabinet ve středu jednal o zpřísnění koronavirových opatření, dnes se k tématu vrátí. Podle ministryně financí Aleny Schillerové (za ANO) ale nemůže vláda o opatřeních hlasovat, dokud nezná právní rámec. Aby vyhověl Ústavě, mohl by kabinet podle Spolu nový nouzový stav odůvodnit například přetížením nemocnic a výskytem nových mutací covidu-19. Opatření by pak mohla cílit na to, co neumožňuje pandemický zákon, například omezení pohybu a pracovní povinnost.