Prodloužení stavu nebezpečí má pomoci jihu Moravy s likvidací následků tornáda

Má pomoci opatření při likvidačních pracích i dokončování oprav nejpotřebnější infrastruktury. S ohledem na způsobené následky a ohrožení životů, zdraví, majetku a životního prostředí vyhlásil Grolich stav nebezpečí pro území obcí s rozšířenou působností Hodonín a Břeclav 24. června. Prodloužit ho může jen za souhlasu vlády.

Podle materiálu ministerstva pro jednání vlády, který má ČTK k dispozici, stále trvají důvody, proč by v místech neštěstí měl mít hejtman zvláštní pravomoci. Bude tak moci ukládat pracovní povinnost, rozhodovat o pracovní výpomoci nebo poskytnutí věcného prostředku pro řešení krizové situace. Dál tak bude kraj moci bezodkladně provádět stavební práce a terénní úpravy v případě, že je třeba zmírnit nebo odvrátit ohrožení, a zakazovat vstup, pobyt a pohyb osob na vymezeném místě nebo území. V místech neštěstí je stále ještě třeba odvážet a likvidovat stavební suť či obnovit dodávky elektřiny a plynu do jednotlivých domácností. "Krizové opatření omezující pohyb osob by mělo být nadále užíváno k zákazu vstupu do poškozených lesních porostů, kde nadále hrozí riziko pádu stromů," uvádí materiál.

Grolich vládě podle předlohy dopisem představil záměr nově upřesnit územní rozsah opatření, stav nebezpečí by měl platit jen pro správní území konkrétních postižených obcí, a snížit rozsah krizových opatření, která by mohl k řešení krizové situace využít.

Hasičům v jihomoravských obcích zasažených červnovými bouřemi a tornádem zbývalo ke středě strhnout 21 domů. Bouře poničila 1200 domů a skoro 200 jich bylo nutné zbourat. V Hruškách bylo ještě 85 domácností bez plynu. Část domácností je také bez elektřiny, všechny by měly být připojené do 26. července.

Nejpostiženějšími obcemi byly Hrušky, Moravská Nová Ves, Mikulčice, Lužice a Hodonín. Ve veřejných sbírkách na pomoc lidem zasaženým bouří a tornádem se vybralo ke středě více než 1,1 miliardy korun.

Bouře s tornádem o rychlosti až 324 kilometrů v hodině postihly Břeclavsko a Hodonínsko poslední červnový čtvrtek. Vyžádaly si šest životů a desítky zraněných.