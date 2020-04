Prodlouží se ještě nouzový stav? Vláda řekla, jestli to zvažuje

Podle nyní platných vládních a ministerských opatření by se měli lidé na veřejnosti pohybovat maximálně ve dvou, s výjimkou cest do práce či na nákup platí i omezení pro jejich cestování. "Je to spojeno s trváním nouzového stavu, ten nyní trvá do konce dubna, takto bude platit určitě i omezení pohybu," uvedl ministr.

Kabinet minulý týden po souhlasu Sněmovny prodloužil nouzový stav na území České republiky do čtvrtka 30. dubna. Platí od 12. března a původně měl skončit 11. dubna. Kabinet, který sám smí nouzový stav vyhlásit jen na 30 dní, původně žádal o možnost prodloužit ho rovnou o dalších 30 dnů, poslanci však povolili pouze prodloužení do konce dubna.

Vojtěch dnes řekl, že o prodloužení nouzového stavu bude debata poději. "Bude to vyhodnoceno v čase před jeho ukončením, abychom měli aktuální data," uvedl.

Nouzový stav je státní krizové opatření vyhlašované v případě závažných situací, které ve značném rozsahu ohrožují životy, zdraví či majetek anebo vnitřní pořádek a bezpečnost. Státu aktuálně umožňuje mimo jiné rychle nakupovat zdravotnické ochranné prostředky, protože se nemusí řídit zákonem o zadávání veřejných zakázek.