Program COVID nájemné získal notifikací EK, mohou začít přípravy

— Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

Program COVID nájemné ministerstva průmyslu a obchodu (MPO) získal notifikaci Evropské komise. Naplno tak mohou začít jeho přípravy, spuštěn by měl být nejpozději do konce června. Hlavní proplacení žádostí se uskuteční v červenci. V České televizi to dnes řekl vicepremiér a ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček (za ANO).