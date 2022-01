Program vlády pro školství má zahrnovat platy či úpravu učiva, uvedl Gazdík

Podle něj se na zásadních prioritách ve školství shodují obě vládní koalice Spolu (ODS, KDU-ČSL a TOP 09) a Piráti se STAN. Vládní prohlášení ale zatím není možné zveřejnit, protože jednání o něm nejsou uzavřená, řekl.

Předseda vlády Petr Fiala (ODS) měl od ministrů dostat materiály k programu vlády v pondělí odpoledne. Dnes večer se jimi budou zabývat lídři obou vládních koalic. Požádají také o další náměty zástupce zaměstnavatelů a zaměstnanců. Sněmovně by ho chtěli předložit před hlasováním o důvěře kabinetu 12. ledna.

„Obecně to základní pro nás jako školství je udržet platy ve školství na 130 procentech průměrné mzdy a zaručit také 20 procent pro nadtarifní složky,“ řekl Gazdík. Zásadní je podle něj rovněž modernizace vzdělávání a změna jeho obsahu tak, aby základní dovedností každého bylo umět se učit novým věcem. Důvodem je to, že se v dalších letech a desetiletích očekávají ve fungování světa velké změny, ale není jasné, jaké přesně budou. Na vysokých školách by pak podle Gadzíka měla vláda usilovat o reformu doktorandského studia a zefektivnění studia obecně tak, aby lidé nestudovali příliš dlouho.

Ministerstvo školství se podle Gazdíka snažilo do návrhu programu pro školství zapracovat i připomínky 12 profesních sdružení, která zastupují různé stupně vzdělávání od mateřských po vysoké školy. Kapitola věnující se školství by podle ministra měla v programovém prohlášení zabírat asi dvě strany. Kapitola pro sport, který má na starosti Národní sportovní agentura, bude zvlášť.

V koaličním programu, na kterém se koalice Spolu a PirSTAN dohodly v listopadu, se na prvním místě zmiňuje víc peněz do školství. Seskupení se zavázala, že budou směřovat výdaje do školství k průměru zemí OECD, tedy alespoň k 5,2 procenta HDP, a udrží platy pedagogů minimálně na úrovni 130 procent průměrné mzdy. Nová vláda pak na konci prosince rozhodla, že platy pedagogů se zvýší letos o dvě procenta místo slibovaných tří, což podle zástupců školských asociací a odborů nenaplnilo očekávání. Podle koaličního programu by se měly zajistit rovněž investice do výstavby.

Koaliční program počítá i s proměnou cílů a obsahu vzdělávání. Kromě toho předpokládá snižování nerovností ve vzdělávání, zajištění speciálních pedagogů či školních psychologů pro školy, placení chův či asistentů pedagoga pro školky, přípravu změn v maturitách a přijímacích zkouškách či podporou digitalizace. Na vysokých školách si koalice ve společném programu daly za cíl mimo jiné úpravu systému financování, rozšíření nabídky profesních bakalářských programů, zlepšení grantové podpory základního výzkumu či daňovou podporu reinvestice do výzkumu.