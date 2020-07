Projekty mají skluz. Ministerstvo chce prodloužit program péče o kulturní instituce

Ministerstvo kultury (MK) chce proto program prodloužit o čtyři roky. Vyplývá to z materiálu, kterým se bude v pondělí zabývat vláda.

Vláda má přitom připraven už navazující program, který schválila loni. Jmenuje se Péče o národní kulturní dědictví I. a mělo by v něm na 17 projektů v období do roku 2028 být skoro osm miliard korun. Tak jak program schválila vláda, počítá s podporou sedmi kulturních institucí. Měla by se z něj platit rekonstrukce Invalidovny, Veletržního paláce či Nové scény Národního divadla, vybudování muzea železnice na Masarykově nádraží v Praze, olomoucké muzeum umění SEFO, obnova zámku v Uherčicích, rekonstrukce částí kláštera Plasy či obnova panského dvora v Ratibořicích.

Zatím ale MK chce prodloužit původní program. Práce v Národní knihovně se podle zprávy pro vládu nestihnou dokončit kvůli požadavku památkářů, navazujícím změnám projektu a koncepčním změnám pro využití depozitáře požadovaných knihovnou. Revitalizace Klementina, která trvá již přes deset let, by měla podle materiálu pro vládu podle současných plánů skončit do roku 2024.

Přípravy expozic ve zmíněných muzeích pak podle materiálu zpozdila krize v první polovině tohoto roku, expozice mají být dokončeny v první polovině roku 2021. Příprava stálých expozic v Národním muzeu se ale dostávala do skluzu už před zmíněným termínem. Muzeum se po rekonstrukci částečně otevřelo koncem roku 2018, expozice měly podle vedení muzea skluz zejména kvůli dodržování termínů daných zadáváním veřejných zakázek.

Program péče o národní kulturní poklad vznikl proto, aby bylo možné stavět a opravovat sídla národních kulturních institucí, na něž nestačí peníze z běžného rozpočtu MK. Původně se v programu s desetimiliardovým rozpočtem sdružovaly peníze ze zrušeného Fondu národního majetku a státního rozpočtu, později rostl podíl peněz ze státního rozpočtu.

Peníze se začaly rozdělovat v roce 2007 a program měl skončit v roce 2014. Politici ho ale prodlužovali a také v něm dělali změny, neboť původně se v něm počítalo s financováním nové budovy Národní knihovny, kterou zavrhli. Průtahy v čerpání peněz konstatoval i Nejvyšší kontrolní úřad, nenašel ale jejich případné neúčelné utrácení. V programu od počátku byly či se do něj časem připojily kromě zmíněných ještě Národní filmový archiv, Národní technické muzeum a Národní divadlo. Opraveny tak byly třeba historické budovy Národního, Uměleckoprůmyslového a Národního technického muzea či Státní opery. Pro rok 2020 je na financování osmi nedokončených akcí v programu určeno 2,4 miliardy korun.