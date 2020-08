Pirátům radí bývalý detektiv. Policie ho propustila kvůli spolupráci s nimi

"Zatím je to jen v hrubých obrysech, takže se k tomu nedá obecně vyjádřit,“ řekl konzultant. Ačkoliv už není u policie zaměstnán, i tak nepožádal o členství v pirátské straně, ačkoliv jí veřejně projevoval sympatie. Informoval o tom server novinky.cz

"Bohužel vzhledem ke své práci nemohu být straníkem. Jinak bych už dávno byl ve vašich řadách. Být pirátem je pro mě jedinou variantou, proto jsem již několik let vaším hrdým voličem," napsal Šmíd na pirátském fóru ještě v době, kdy byl policistou vyšetřujícím finanční kriminalitu.

V loňském dubnu vstoupil do řad členů pirátského expertního týmu pro vnitro a bezpečnost, čímž podle resortu vnitra a ústavních právníků jednal v rozporu se zákonem zakazujícím policejním příslušníků nejen členství v politických stranách, nýbrž i výkon činnosti v jejich prospěch. Policisté ale smějí kandidovat ve volbách za stranu jako nezávislé osobnosti.

Detektivovy politické aktivity vyvolaly velké vášně mezi politicky i v řadách bezpečnostních sborů. S jeho spoluprací s politickou stranou vyjádřil nesouhlas i policejní prezident Jan Švejdar, který jí označil za nepřípustnou.

Ředitel Národní centrály proti organizovanému zločinu Jiří Mazánek se nakonec rozhodl se Šmídem rozvázat pracovní poměr. Kauzou se zabýval i bezpečnostní výbor Poslanecké sněmovny. Někdejší detektiv rezignaci odmítal s tím, že je ochoten se vzdát zastupitelského mandátu v Děčíně, což nakonec neučinil.

Proti Šmídově odvolání protestovali dokonce i Piráti s tím, že jeho práce ve straně nijak neodporovala zákonům. Poslanec Lukáš Kolářík, který je bezpečnostním expertem Pirátů, se dokonce nechal slyšet, že strana podnikne příslušné právní kroky, k čemuž se ale nakonec neuchýlila.

"My se nesoudíme, protože se soudí sám pan Šmíd. Je ve sporu proti rozhodnutí šéfa NCOZ. Dohodli jsme se, že to nemá cenu dublovat,“ vysvětlil Kolářík postup své strany. Ostatně i v tomto spatřuje příčinu, proč se bývalý policista nakonec rozhodl nebýt členem Pirátů. V případě soudního vítězství by se totiž mohl vrátit ke své práci. Kdyby byl ale členem politické strany, tak už ne. Šmída podporují dokonce i policejní odbory, jejichž advokát jej dokonce i zastupuje.

Povinné nahrávání zákroků

Pirátský poslanec si pak následně také pochvaloval Šmídovy rady, které považuje za cenné, jelikož často chybějí praktické zkušenosti při legislativě i vytváření volebních programů. Bývalý policista navíc projevil zájem o programový bod týkající se povinného nahrávání zákroků.

"Chceme, aby každý zákrok, nikoli úkon, ale zákrok – tedy v momentě, kdy policista říká ‚jménem zákona‘ – byl nahráván. Je třeba takto ochránit jednak policisty, protože na YouTubu často vídáme spoustu videí, která ale začínají až v půlce, a nevíme, co situaci předcházelo. A policisté pak vypadají, že situaci zbytečně eskalují,“ nastínil Kolářík.

„Chceme také chránit občany, že v případě druhého extrému, kdy by šlo o buzeraci ze strany policie, tak by jim to mohlo pomoci,“ uzavřel s tím, že bezpečnostní sbory už s kamerami ve veřejném terénu pracují a že by plošné opatření nemuselo být ani přílišnou finanční zátěží.