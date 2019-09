To, co se v Česku děje, se nelíbí řadě umělců. Jedním z nich je i známý hudebník. „To, co se teď u nás děje je neskutečné a hodně pobuřující. Občas si říkám, kam by bylo nejlépe utéct. Dnes mi to došlo....co zkusit Bradavice? Škoda, že nemáme opravdovou kouzelnou hůlku...“ posteskl si houslista Pavel Šporcl, který politickou situaci kritizuje dlouhodobě.

K dění posledních dní se na facebooku vyjádřil i písničkář Tomáš Klus, který byl o něco konkrétnější. „Hodně z vás mi píše, že zpochybňuji práci (ačkoli neuvádí čím přesně) státního zastupitelství, stojí však za zvážení, zda ji svým prohlášením (o abolici AB) nezpochybňuje sám Ing. Miloš Zeman, jestli jím náhodou nedává, krom důvodu k internetovým přestřelkám k dobru také nedůvěru v počínání osoby Ing. Andreje Babiše v rámci kauzy Čapí hnízdo, popřípadě proč dává tak okázale vale možnosti NSZ případ znova přezkoumat, cítí-li pochybnosti?“ zajímá ho.

Poukazuje mimo jiné na načasování prezidentových slov. „Proč teď, když byl šéf státního podniku Čechia zbaven dvouletého označení Trestně stíhaný premiér, přichází pan prezident s tím, že mu, kdyby náhodou něco.., dá milost, ačkoli tvrdil, že to by jistě nikdy..že by byl přece k smíchu?“ ptá se na facebooku Klus.

Herečka Aňa Geislerová se pak pustila přímo do premiéra Andreje Babiše. Ne kvůli kauze Čapí hnízdo, ale kvůli plánované nové vládní čtvrti v Praze. „Něco mi ta megalomanská státní architektonická vize připomíná. To se fakt všechno děje? A tak rychle? A jak může vůbec premiér s opakovaně schodkovým rozpočtem propagovat takovou blbost. Nevím, proč mě ze všech těch aktuálních zpráv vytáčí tahle tak moc, asi že je to tak přesně obludně velký prázdný a prostě hnusný,“ napsala herečka.

Navíc se zastala i aktivistky Jany Filipové, která hnala Babiše k soudu kvůli výroku o podplacených demonstrantech. Okresní soud Praha-západ rozhodl, že se premiér Andrej Babiš (ANO) má omluvit za své výroky o tom, že byli demonstranti na loňských protestech proti vládě zaplacení.

„Lhát se prostě nemá.. ona je pro mě symbolem toho, co potřebujeme. Co nám chybí. Když někdo dělá něco, co se nemá, my nesmíme mlčet. Nemůžeme se postavit na stranu zla tím, že mu prostě ustoupíme z cesty,“ burcuje Geislerová.