Babišovi rostou staronoví soupeři. Opozice se může spojit do dvou bloků

Že by mohl vzniknout jeden velký slepenec opozičních stran, který by se postavil proti dosavadní vládě, je zřejmě velmi málo pravděpodobné. Celé politické spektrum se domníva, že by spíš byly dva volební bloky. "Na jedné koalici je nemožné se domluvit. To všichni dobře vědí," nechal se v rozhovoru pro CNN Prima NEWS slyšet jeden z nejmenovaných zdrojů, který se zúčastnil vyjednávání.

Očekává se zrod dvou volebních koalic, z nichž první by byla tvořena Piráty a STAN, zatímco druhá by byla konzervativnějšího charakteru a stály by v ní ODS, KDU ČSL a TOP 09.

To byl možná také jeden z důvodů, proč se dřívější zakladatel topky a bývalý předseda lidovců Miroslav Kalousek rozhodl stáhnout z politiky. Mnoho jeho dřívějších straníků má s jeho osobností zřejmě dodnes problém.

Jedním z důvodů jeho odvolání z funkce lídra strany byla v roce 2006 ambice vytvořit vládu s ČSSD tolerovanou KSČM. To samé pak později vyčítal současnému premiérovi Andreji Babišovi, který tak učinil.

K žádné oficiální domluvě však zatím nedošlo, ale přípravy se už uskutečňují. Jádrem problémů bude zřejmě hnutí STAN, které má ve Sněmovně pouze šest poslanců. V rámci budování koalice se o něj přetahují ODS i Piráti.

Pro Starosty není situace vůbec jednoduchá a v rámci průzkumů mezi členskou základnou zvažují, zda být radši konzervativní s ODS nebo liberální s Piráty. Zatím se to jeví tak, že by spíše zvítězili Piráti, a tudíž by pak došlo k vyjednávání mezi ODS, TOP 09 a KDU ČSL.

Lídr lidovců Marian Jurečka je sice ke koalicím skeptický, ale nedělní průzkum společnosti Kantar připsal jeho straně 4,5 %, což některé straníky vyděsilo. "Uvnitř KDU roste tlak na to, aby se šlo v koalici,“ informoval jeden z anonymních zdrojů, který je blízký vedení strany.

Se spoluprací stran by souhlasil i šéf poslaneckého klubu lidovců Jan Bartošek. "Hlasy proevropských demokratických stran hlavně nesmí propadnout a ztratit. To je naše zodpovědnost pro budoucnost České republiky,“ řekl s poznámkou, že nejde o boj proti Andreji Babišovi, nýbrž za jiný způsob spravování Česka.

"Chtěli bychom ukončit privatizaci a oligarchizaci našeho státu. Podřídíme tomu mnohé,“ konstatovala předsedkyně TOP 09 Markéta Pekarová Adamová. Ke konkrétní spolupráci s občanskými demokraty a lidovci se nicméně blíže nevyjádřila. Má ale zato, že spojení stran do dvou bloků má smysl, jelikož by dvojkoalice musela ve volbách obdržet 10 % hlasů a trojkoalice dokonce 15.

Řádný termín českých parlamentních voleb je stanovený na podzim 2021, přičemž nedávno se diskutovalo o potenciálním vypsání voleb předčasných, což je ale za současné situace velmi málo pravděpodobné.