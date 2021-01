Provozovatelé ubytování budou moci čerpat úvěry z COVID plus

Odvětví ubytování podle ministerstva průmyslu a obchodu (MPO), které návrh na rozšíření programu připravilo, bylo vládními protiepidemickými opatřeními obzvlášť citelně postiženo. Cílem návrhu tak je podpora likvidity v oboru, zachování pracovních míst a provozu zařízení, udržení nabídky stávajících služeb a podpora rozvoje daného podnikatelského sektoru. Vyplývá to z vládních materiálů, které má ČTK k dispozici.

V hromadných ubytovacích zařízeních ČR se podle reportu tourdata státní agentury CzechTourism v prvním až třetím čtvrtletí loňského roku ubytovalo zhruba 2,7 milionu turistů, meziročně to byl propad o 68 procent. Podle prezidenta Asociace hotelů a restaurací ČR Václava Stárka se delší oživení očekává právě u zařízení závislých na zahraničních hostech. Cestovní ruch by se podle něj na úroveň roku 2019 mohl dostat v roce 2023.

Za úvěry v programu COVID plus ručí stát prostřednictvím Exportní garanční a pojišťovací společnosti (EGAP). Umožnila to novela zákona z loňského dubna. Program je určen pro exportně zaměřené firmy s více než 250 zaměstnanci. Prostřednictvím komerčních bank mohou žádat o půjčky od pěti milionů do dvou miliard korun. Maximální výše úvěru odpovídá 25 procentům ročního obratu společnosti. EGAP nově garantuje až 90 procent jistiny, záruky jsou poskytovány na šest let, a to na provozní i investiční úvěry.

COVID plus už byl proti původnímu znění v polovině loňského roku rozšířen o firmy z dopravy a cestovního ruchu. Dál ho nemohou využívat podniky zaměřené na hazard. S fungováním programu se počítá minimálně do konce června.

Firmy z programu podle údajů České národní banky k 31. prosinci čerpaly 8,1 miliardy korun. Banky ke stejnému datu schválily 66 žádostí za 9,5 miliardy korun, přijaly 91 žádostí za 13,5 miliardy korun.