Tvrzení Prymuly je naprosto nehorázné, říká politolog. Babiš ale bude mít problémy také

Tušil, co bude následovat, když se termín konání tiskové konference s ministrem zdravotnictví Romanem Prymulou odsouval. Politolog Ladislav Mrklas správně predikoval, že epidemiolog na ni své odstoupení neoznámí. Člen kabinetu Andreje Babiše je přesvědčený, že žádné nařízení neporušil.

„Kdybych říkal, že mě to překvapilo, tak bych si vymýšlel. Popravdě řečeno, když se začal protahovat termín konání tiskové konference a odkládala se, trochu jsem tušil, co bude následovat. Potřeboval si srovnat argumentaci, s níž pak předstoupil a vycházel z ní,“ říká pro EuroZprávy.cz člen správní rady a katedry politologie i mezinárodních vztahů vysoké školy CEVRO Institut, na níž je prorektorem.

Ohrožený politik se na svoji obhajobu skutečně precizně připravil, aby národu vysvětlil, proč v čase, kdy musejí být z vládního nařízení uzavřeny všechny restaurace, se ve vyšehradském podniku Rio´s sešel se šéfem poslaneckého hnutí ANO Jaroslavem Faltýnkem a a ředitel Fakultní nemocnice Ostrava Jiřím Havrlantem. „Jeho tvrzení je naprosto nehorázné, protože, i kdyby jeho vysvětlování bylo pravdivé, je těžko obhajitelné,“ čílí se expert na tuzemskou politickou scénu.

Plukovník Prymula totiž tvrdí, že když na schůzku jel z ministerstva zahraničí, celou dobu měl na obličeji roušku. Přes restaurační prostory měl projít jen do soukromých prostor vyšehradské kapituly, a jelikož nešlo o restauraci, tak nic neporušil. Vyjádřil se i ke skutečnosti, proč neměl roušku, když vycházel ven. Argumentoval tím, že v autě si ji hned nasadil. Když vycházel, neměl ochranu, co vysvětlil tím, že v autě si ji hned nasadil.

„Pan Prymula by si měl uvědomit, že je člověkem, který zavádí všechna restrikční opatření a uvádí je v život z nějakého nutného důvodu, a tak by se jimi měl dokonce řídit ještě v přísnějším režimu. A to ještě dříve než vůbec vstoupí v platnost.“ Mrklas je přesvědčený, že by Prymula měl jít příkladem, zvláště když bojuje s nákazou jménem celé země „Měl by mít tudíž mnohem větší zodpovědnost než kdokoli jiný. Jeho vystoupení tedy považuji za naprosto nehorázné.“

Je zřejmé, že profesor Prymula Babišovi vzdoruje, protože cítí za sebou podporu prezidenta Miloše Zemana. Hlavě státu se do odvolání nechce. „Od okamžiku, kdy Roman Prymula nastoupil do vlády, bylo jasné, že nikdy nebyl ve skutečnosti reprezentantem hnutí ANO, ale byl dalším ministrem, který sedí ve vládě za Hrad,“ hovoří zcela na rovinu odborník na volební a stranické systémy.

Podle Absolventa doktorského studia na Institutu politologických studií Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy v Praze bude klíčové, zda premiér Andrej Babiš má už nyní jméno nového kandidáta, když požaduje Prymulovo odstoupení. A podle toho se bude odvíjet podvečerní schůzka v Lánech s prezidentem Milošem Zemanem.

„Pokud žádného nemá, pak bude jeho vyjednávací pozice nesmírně těžká. V okamžiku, kdy požaduje po Prymulovi rezignaci a nemá na jeho místo nástupce, pak bude Babiš pochopitelně takticky oslabený, než kdyby na setkání šel s tím, že má jednoho či dva kandidáty zvučných jmen, kteří se těší nezpochybnitelné erudice a důvěryhodnosti,“ soudí pro EuroZprávy.cz Ladislav Mrklas.