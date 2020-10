Prymula je připraven rezignovat, jakmile bude mít nástupce

Prymulu zachytil deník Blesk, jak ve středu v noci vychází bez roušky z uzavřené restaurace. Ty musí být kvůli šíření koronaviru pro hosty mimo provoz, mohou mít do 20:00 otevřené jen výdejové okénko. Babiš v pátek proto ministra vyzval k rezignaci. Prymula uvedl, že nic neporušil a sám rezignovat nehodlá. Předseda vlády pak navrhl Prymulovo odvolání.

"Já jsem skutečně v tuto chvíli okamžitě připraven rezignovat, ale musí tady být nástupce, komu to předám," uvedl však dnes Prymula v České televizi. Dodal, že jakmile bude kandidát na ministra zdravotnictví, funkci předá. "Nemůžeme nechat ministerstvo bez hlavy v době, která je velmi krizová," dodal.

Babiš v pátek řekl, že prezidentovi Miloši Zemanovi předal životopis nového kandidáta, hlava státu by ho měla přijmout v úterý v Lánech a ve čtvrtek by mohlo následovat jmenování a uvedení do úřadu. Jako o Prymulově nástupci se mluví o dětském hematologovi a náměstkovi ředitele brněnské fakultní nemocnice Janu Blatném.

Prezidentův mluvčí Jiří Ovčáček v sobotu Radiu Z a České televizi řekl, že předpokládá, že ve čtvrtek bude jmenování. "V tuto chvíli, zdá se, není jiné možnosti než výměna ministra zdravotnictví," řekl Ovčáček. Uvedl, že prezident by byl rád, kdyby Prymula jako odborník na epidemiologii pokračoval v práci. Babiš mu nabídl působení v expertní skupině epidemiologů.

Prymula dnes řekl, že s prezidentem nemluvil, bavil se s jeho kancléřem Vratislavem Mynářem. "Já bych chtěl pomoci, na druhou stranu nevím, jestli jsem schopen jít do nějaké vládní funkce," uvedl ministr zdravotnictví. Dodal, že by spíš chtěl působit jako nezávislý expert a je v úzkém kontaktu s mezinárodní skupinou odborníků. O případné další spolupráci bude s Babišem jednat dnes.

Prymula se chce do řešení pandemie zapojovat na expertní úrovni

Prymula se chce dále do řešení pandemie zapojovat na expertní úrovni. Plánuje spolupracovat s mezinárodní skupinou expertů.

"Nevím, jestli jsem schopen jít do nějaké další vládní funkce, takže spíš můj názor je takový, že bych chtěl pomoci jako osoba nezávislá, jako expert," řekl Prymula. "Já popíšu, jak si dovedu představit svoji podporu a svoji expertní kapacitu, protože to si myslím, že nabídnout jsem schopen, ale nechci jít do nějaké pozice," řekl v reakci na otázku, jestli přijme nabídku premiéra Andreje Babiše (ANO) pokračovat v covidové expertní skupině.

Končící ministr zároveň řekl, že se chce zapojit do řešení pandemie na globální úrovni. "Já jsem v tuto chvíli ve velmi těsném kontaktu s tou mezinárodní skupinou expertů a v podstatě na této bázi, na tomto půdorysu de facto neformální skupiny bych chtěl eventuálně působit a ten systém podpořit," řekl.