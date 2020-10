Prymula podle Schillerové může zůstat v Radě vlády

— Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

Za fatální chybu dnes označila vicepremiérka a ministryně financí Alena Schillerová (za ANO) to, že se ministr zdravotnictví Roman Prymula (za ANO) a předseda poslanců Jaroslav Faltýnek (ANO) sešli přes zákaz v restauraci. Měli by to ještě vysvětlit, uvedla dnes Schillerová v pořadu Partie televizní stanice CNN Prima News.