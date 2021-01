Půlmilionová kampaň terčem kritiky. Peníze si nevezmeme, couvá influencerka

Sérii sedmi videí vytvořili Anna Šulcová a Jakub Gulab, úřad je bude zveřejňovat na sítích Instagram, Twitter, Facebook, Youtube a TikTok ode dneška do poloviny února.

V jednom z videí hovoří hlavní epidemiolog IKEM Petr Smejkal, v dalších budou účinkovat viroložka Ruth Tachezy, imunolog Zdeněk Hel, bývalý ministr zdravotnictví Roman Prymula, primářka Hana Roháčová či ministr zdravotnictví Jan Blatný (za ANO).

Šulcová a Gulab na sociálních sítích o pandemii údajně informují už dlouho a nyní se dohodli, že videa připraví pro Strakovu akademii zadarmo. Úřad ale ve čtvrtek oznámil, že si zřídil účet na sociální síti TikTok a plánuje nákup reklamního prostoru na propagaci v hodnotě půl milionu korun.

Smlouvu na nákup reklamního prostoru na sociálních sítích kritizují někteří opoziční politici. "Strašně bych zase chtěl žít v době, kdy budeme mít na to vyhodit půl milionu za propagaci vlády na čínské sociální síti pro teenagery. Tahle doba tu ale ještě není," uvedl ke zřízení účtu na síti TikTok šéf Starostů a nezávislých Vít Rakušan.

Předsedkyně TOP 09 Markéta Pekarová Adamová na twitteru uvedla, že opozice od jara apeluje na vládu, aby zlepšila komunikaci. "A to se fakt nevylepší TikTokem," uvedla. Šéf lidovců Marian Jurečka připomněl debatu o vládním nákupu stříkaček. "Co tak raději umět nakoupit správné stříkačky, to by mohlo pro začátek stačit," komentoval zřízení účtu na TikToku.

Podle experta na komunikaci Vladana Crhy ze společnosti Ami Digital je sympatické, když se státní instituce pokouší o moderní komunikaci a asi je to lepší než nechvalně známý inzerát s injekční stříkačkou. Princip "když nevíš, vrzni tam influencera" ale příliš nevyznává, protože jde spíše o výkřik než o koncepční komunikaci, o které se diskutuje minimálně od prosince.

Plánovanou kampaň kritizuje také veřejnost. Nelíbí se jí jak platba čínské sociální síti, tak samotné množství peněz, které chce stát za propagaci vynaložit.

Vzhledem ke kritice se proto influenceři v pátek večer rozhodli, že peníze na nákup reklamního prostoru nevyužijí. "Moc mě mrzí, jak se k tomu lidí postavili, a tak to nyní po negativních ohlasech odmítneme a peníze na nákup reklamního prostoru nebudou využity," napsala na twitteru Anna Šulcová.