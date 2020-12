Půta chce v Ústředním krizovém štábu nabídnout své zkušenosti

"Situace je poměrně vážná, pokud přišla nabídka, tak z našeho pohledu nedává smysl ji nevyužít. Navíc ve štábu se většinou řeší logistické věci, které potom dopadají na území, na kraje, na obce, na poskytovatele zdravotní a sociální péče a často na našem krizovém štábu jen tiše kroutíme hlavou nad věcmi, které na nás dopadají. Beru to jako příležitost poskytnout už při tvorbě těch návrhů pohled od člověka, který je pak musí realizovat v praxi," doplnil Půta.

ODS nabídku odmítla. Její předseda Petr Fiala na twitteru uvedl, že strana do štábu svého zástupce nevyšle. "Co tam fakticky ovlivníme? UKŠ má desítky členů - a o opatřeních i o kompenzacích se rozhoduje jinde," vysvětlil Fiala. Dodal, že nabídka podle něj přišla pozdě. Svého zástupce ale ODS ve štábu ve skutečnosti má - od minulého týdne je členem předseda Asociace krajů ČR jihočeský hejtman Martin Kuba (ODS).

Účast opozičních parlamentních stran v Ústředním krizovém štábu není podle Půty nová. "Na jaře v krizovém štábu byli, proč je tam nepřizvali hned při vzniku toho druhého štábu v září, nevím. Teď to řeší v situaci, kdy už si s tím moc nevědí rady," poznamenal liberecký hejtman. I když má program nabitý, jednání podle svých slov stíhat bude. "Štáb zasedá on-line, když nejsou žádné aktuality tak jednou týdně ve středu dopoledne hodinu až dvě," dodal.

Předseda lidovců Marian Jurečka na twitteru uvedl, že pomoc prostřednictvím zapojení vlastního zástupce do činnosti ÚKŠ nabízel vládě od října. "Doteď to pan premiér odmítal a dnes najednou otočil o 180 stupňů a obrací se na nás, že má zájem! Je smutné, že to dělá premiér až v situaci, kdy vládě teče do bot," napsal Jurečka.

Vláda letos podruhé aktivovala ÚKŠ kvůli vývoji koronavirové epidemie 21. září. Podle statutu ÚKŠ jsou členy náměstci ministrů, předseda Správy státních hmotných rezerv, policejní prezident, generální ředitel hasičů, náčelník armádního generálního štábu, ředitel Národního úřadu pro kybernetickou a informační bezpečnost, hlavní hygienička, ředitel Státního zdravotního ústavu, vedoucí úřadu vlády a zástupce Asociace krajů. Změny statutu jsou v pravomoci vlády.