Rafaj už dávno neměl být v čele ÚOHS, zní z řad opozice po jeho rezignaci

Podle Pirátů či protikorupčních organizací Transparency International (TI) a Rekonstrukce státu by se mělo konat veřejné výběrové řízení.

Šéf ÚOHS v poslední době čelil kritice například kvůli tomu, jak úřad postupoval v tendru na nový mýtný systém. Jeho odstoupení žádali v posledních měsících i koaliční ANO a ČSSD. Rafaj trvá na tom, že se nedopustil žádného jednání, kterým by ohrozil nestrannost a nezávislost rozhodování. "K odchodu jsme ho vyzývali už před rokem. Je dobře, že skončil, i když s velkým zpožděním," napsal ČTK první místopředseda ODS Zbyněk Stanjura.

Také Piráti v prohlášení zaslaném ČTK uvedli, že na skandály kolem Rafaje upozorňovali už od loňského července. "Nástupce předsedy ÚOHS by měl projít veřejným výběrovým řízením, což je náš dlouhodobý požadavek vůči vládě a premiérovi. Vláda se může inspirovat na Slovensku, kde se předseda úřadu jmenuje na základě výběrového řízení, jehož součástí je veřejné slyšení kandidátů," uvedla strana.

Šéfa KSČM Vojtěcha Filipa informace o rezignaci nepřekvapily. "Odstoupení se dalo očekávat. Pokud jde o nového předsedu, je to věcí vlády a prezidenta. Myslím, že by to měl být člověk se zkušeností jak se státní správou, tak se soukromým sektorem," napsal Filip ČTK. Předseda SPD Tomio Okamura uvedl, že Rafaj ztratil důvěru. "Jeho rezignace je logickým krokem," dodal.

Podle předsedkyně TOP 09 Markéty Pekarové Adamové měl Rafaj vzhledem k četným kauzám a ztrátě důvěryhodnosti skončit už dávno. "Nástupce by měl být vybrán zejména transparentně, hlavně by ale bylo potřeba změnit pravomoci předsedy úřadu tak, aby v oblasti veřejných zakázek, kde se točí miliardy, nebyla koncentrovaná tak velká moc do rukou jednoho člověka," uvedla. Pravomoci by měla vykonávat rada složená z několika lidí, což ale vyžaduje změnu zákona, dodala.

Také podle Pirátů zákon nepřiměřeně koncentruje moc v rukou jediného člověka. "Reforma by kromě dekoncentrace při rozhodování měla zajistit kvalitní metodickou podporu zadavatelům při zadávání zakázek. Metodiky a školení pro zadavatele by konečně připravoval stejný úřad, který kontroluje dodržování pravidel," navrhuje v tiskové zprávě místopředseda Sněmovny Vojtěch Pikal (Piráti).

TI na twitteru uvedla, že se tlak protikorupčních organizací vyplatil. "Po odvolání (Rafaje) jsme volali přes rok a jsme rádi, že rezignoval. Neusínáme na vavřínech, protože nyní je třeba nastavit otevřené výběrové řízení, které umožní najít kvalitního, profesionálního a odvážného šéfa této klíčové instituce," napsala organizace. Právník Rekonstrukce státu Věnek Bonuš označil za klíčové, aby nebyl nový šéf vybrán zákulisní politickou dohodou. "Také příští předseda pravděpodobně bude muset čelit velkým korupčním tlakům, a proto úřad do budoucna potřebuje systémovou reformu," uvedl.