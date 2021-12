Rakušan chce policejní reformu, neformální schůzku se Švejdarem má za nešťastnou

"Policejní prezident je opravdu profesionál a žádné informace dopředu mi neprozradil, já tedy nemám stále ještě k dispozici výsledek, tedy to, jak ta reforma má vypadat," řekl ministr vnitra. Dodal, že NCOZ, která vznikla v roce 2016 sloučením protikorupční policie a Útvaru pro odhalování organizovaného zločinu, řeší nejsložitější kauzy a zaslouží si maximum prostoru na práci v útvarech, které "jde uřídit".

Vyčlenění samostatných útvarů pro řešení kyberkriminality a terorismu je podle něj jednou z verzí reformy. Chce zjistit, jak se k reformě staví vedení NCOZ. "Obecně vyčlenit útvary z NCOZ na to, aby ta struktura byla přehlednější a zaměření cílenější, mně smysl dává," podotkl Rakušan. Policejní reformu by chtěl stihnout realizovat během prvního roku vlády.

Povinné očkování příslušníky bezpečnostních a dalších sborů, které schválila bývalá vláda, je podle Rakušana cestou, jak snížit pracovní riziko policistů, hasičů a dalších. Chce zjistit, jaké mají někteří policisté důvody proto nenechat se očkovat a jak je motivovat. Ministr zdravotnictví Vlastimil Válek (TOP 09) podle něj také s odborníky zkoumá možnost uznávání protilátek u lidí, kteří nemoc covid-19 prodělali.

Schválená vyhláška má od března zavést povinné očkování pro lidi nad 60 let a také pro zaměstnance zdravotnických zařízení a studenty zdravotnických oborů, pro pracovníky v sociálních službách, hasiče včetně části dobrovolníků, vojáky a jejich aktivní zálohy, pro policisty a městské strážníky nebo celníky. Válek ji chce novelizovat, je proti plošnému očkování věkových skupin.

Rakušan také řekl, že k navýšení tarifů ve veřejném sektoru, které také schválila minulá vláda, se předsedové stran sejdou s ministrem financí Zbyňkem Stanjurou v úterý. "Schůzku k tarifům, tak, jak jsou schváleny na příští rok, máme s panem ministrem financí Stanjurou v úterý, všichni předsedové politických stran, máme tam Mariana Jurečku, který se bude zajímat o sociál a já se budu intenzivně zajímat o to, jak budou vypadat tarify pro integrovaný záchranný systém," řekl Rakušan.

"Já bych byl rád, kdyby se povedlo pro příští rok platy policistů navýšit, samozřejmě nemohu dát teď, před rozhodnutím vlády, žádnou konkrétní odpověď, ale takto o tom budu jednat," dodal Rakušan. Stanjura ho podle něj ubezpečil, že navýšení tarifů je možné i v době rozpočtového provizoria.

Rakušan zpětně považuje neformální schůzku se Švejdarem za nešťastnou

Rakušan považuje neformální schůzku s policejním prezidentem Janem Švejdarem za nešťastnou. Znovu odmítl, že by Švejdara ke konci ve funkci tlačil, podle svých slov mu na schůzce vytkl příspěvek na twitteru, podle kterého by policie v případě zavedení povinného očkování mohla ztratit až 10.000 lidí a také nedokončenou policejní reformu. Rakušan to řekl v dnešních Otázkách Václava Moravce České televize (ČT).

Ministr vnitra dnes řekl, že se v Poslanecké sněmovně neformálně sešel i s ředitelem České pošty, hasičů a s ředitelem Úřadu pro zahraniční styky a informace (ÚZSI) Markem Šimandlem. Se všemi se chce sejít i oficiálně.

"Chci se všemi, a to se týkalo i policejního prezidenta, setkat oficiálně (...) a tak jsem byl i domluven s panem generálem Švejdarem," řekl Rakušan. "S odstupem považuji schůzku za nevhodnou a považuji ji za nešťastnou, myslel jsem si, že ta schůzka probíhá na formátu jako se všemi ostatními, se kterými jsem se sešel, jako informativní schůzka, kde se budeme bavit o tom, co od vzájemné spolupráce očekáváme," uvedl ministr.

"Pan policejní prezident se ptal, jak vidím naši spolupráci, já jsem mu řekl, že nějaké výhrady mám, chtěl bych slyšet vaše rozhodnutí na začátku ledna, až se sejdeme. Mezitím proběhl můj jediný kontakt s panem policejním prezidentem, kdy jsme si jednou telefonovali a on mi jasně řekl, že 3. ledna, kdy se vrátí do práce, mi jasně řekne svoje rozhodnutí," řekl Rakušan. Švejdar onemocněl covidem-19, od minulého pátku je v pracovní neschopnosti

"Od začátku mě mrzí, že schůzka, která byla ryze pracovní, je formulována tak, že já jsem vytvářel nátlak. Já jsem zmínil věci, které se mi v policii nelíbí, což jsem jako kandidát na ministra vnitra považoval za zcela legitimní," dodal ministr.

Policejní prezident ve čtvrtek večer na twitteru oznámil, že podá na začátku ledna žádost o odchod do civilu. Od policie plánuje odejít ke konci března. Švejdar uvedl, že dospěl k názoru, že jeho setrvání ve funkci není žádoucí.

Rakušan dodal, že by se se Švejdarem chtěl ještě sejít. "Doufám, že pan policejní prezident se ve chvíli, kdy nastoupí zpátky do práce, se mnou sejde, a všechny tyhle nejasnosti si řekneme do očí," řekl ministr.

Podle Rakušana je jednou z priorit nové vlády i řádné jmenování ředitele Bezpečnostní informační služby (BIS). "Skutečně nevím, jestli to bude do konce roku, ta agenda je poměrně široká, na druhou stranu si myslím, že by to mělo být co nejdříve," řekl Rakušan.

V polovině srpna skončil mandát tehdejšího ředitele BIS Michala Koudelky dlouhodobě kritizovaného Hradem. Vláda Andreje Babiše (ANO) pak Koudelku pověřila dalším řízením civilní kontrarozvědky s tím, že nového ředitele by měl vybrat až nový kabinet.