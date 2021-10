Rakušan řadí nynější volby mezi ty nejdůležitější po roce 1989

Předseda STAN Vít Rakušan pokládá nynější sněmovní volby za jedny z nejdůležitějších po roce 1989. Přál by si proto vysokou účast a zájem mladých lidí. O vítězi podle něj nebude jasno do poslední minuty, volební výsledek tří nejsilnějších uskupení se může pohybovat kolem 25 procent. Rakušan to dnes řekl novinářům poté, co odevzdal svůj hlas v Kolíně.