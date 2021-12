Rakušan: Stěžejním úkolem vnitra je krizové řízení, štáb má rozhodovat

Jedním ze stěžejních úkolů ministerstva vnitra bude podle nového ministra vnitra a prvního místopředsedy vlády Víta Rakušana (STAN) krizové řízení. Ústřední krizový štáb, který ministr vnitra řídí, by podle něj měl být institucí, která rozhoduje. Rakušan to dnes řekl poté, co ho premiér Petr Fiala (ODS) uvedl do funkce. Rakušan je první ministr, kterého Fiala po dnešním jmenování vlády v Lánech do úřadu uvedl.