Rakušanovi přislíbil primátor Hřib, že nebude dělat unáhlené kroky

— Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

Pražský primátor Zdeněk Hřib (Piráti) přislíbil, že do konce jednání o přerozdělování uprchlíků mezi kraji nebude dělat ukvapené a unáhlené kroky, k nimž by patřilo uzavření pražského asistenčního centra ve Vysočanech (KACPU). Po dnešním jednání vlády to novinářům řekl vicepremiér a ministr vnitra Vít Rakušan (STAN). O přemisťování uprchlíků do regionů bude s hejtmany opět jednat ve čtvrtek.