Levná nafta české kamioňáky likviduje. Ministr Havlíček slibuje snížení daně

Ministr dopravy a průmyslu Karel Havlíček (ANO) už avizoval, že účelem reformy daně z minerálních olejů je podpora tuzemských dopravců, kteří se potýkají s enormně levnou konkurencí, která je nejcitelnější ze strany jejich polských protějšků.

Snižování sazby pouze pro domácí kamiony, která by zřejmě spočívala v jakémsi nároku na odpočet, je ale diskutabilní a náročné z hlediska byrokracie. Nákladní a autobusová doprava navíc spotřebovává většinu české nafty. Z tohoto důvodu je ve hře plošné zlevnění dieselu pro všechny řidiče.

"Přeprava zboží byla v České republice v roce 2015 na úrovni 63 milionů tun a dnes 29 milionů a dál klesá. Jedním z důvodů je právě spotřební daň, která nás zejména ve srovnání s Polskem velmi handicapuje. Tam je cena nafty o dvacet procent levnější. A to je to, co dneska naše kamioňáky likviduje,“ nastínil ministr dopravy v rozhovoru pro Lidové noviny neuspokojivou situaci českých kamionových dopravců.

V čem konkrétně by měla zmiňovaná novela daňových zákonů spočívat, ještě není jasné. Parlament by se příslušným návrhem měl zabývat na podzim. Havlíčkovy resorty už ale vedou dialogy s ministerstvem financí.

Ministr dopravy se už také nechal slyšet, že by se daňová sazba snížila maximálně o 20 % nynější částky 10,95 korun, která připadá státu na spotřební dani z každého prodaného litru nafty. Nakonec by ale mohlo jít jenom o deset procent. Řidiči a dopravci se tak mohou těšit na úsporu koruny až dvou z litru.

"Můžeme potvrdit, že jednání probíhají. Jejich výsledek ale nebudeme předjímat,“ informoval mluvčí ministerstva financí Michal Žurovec se slovy, že se momentálně nafta prodává v celostátním průměru za 27,23 korun, čímž je o padesátník levnější než litr benzinu. Není tedy dosud jasné, o kolik by se snížily příjmy státu.

V roce 2019 přišlo do státní pokladny na spotřební dani 94 miliard korun, z toho 64 miliard činila nafta. Díky kamionům se v Česku také prodá skoro třikrát víc dieselu než benzinu. Podle resortu financí by odhadovaný pokles daňového inkasa mohl činit 4,7 mld. korun.

Oživí se prodej dieselů?

Expert České asociace petrolejářského průmyslu a obchodu Václav Loula si od nižší sazby slibuje větší tržby čerpacích stanic, které jim v důsledku epidemie koronaviru klesly až o třetinu.

"Znamenalo by to i určité podpoření zájmu o nákup osobních diesel aut. Ve světě jde kvůli životnímu prostředí o sporné téma, ale pravdou je, že nové diesely, splňující normy euro 6, možná i euro 5, neznamenají pro ekologii tak vážné riziko,“ usoudil.

Podporu nižší sazbě už dříve vyjádřilo sdružení Česmad Bohemia zaštiťující více než dva tisíce tuzemských dopravců. O problémech, které jim přináší levná polská konkurence, diskutovali jeho představitelé i s premiérem Andrejem Babišem (ANO), a to už na začátku roku.

Za optimální by sdružení považovalo snížení o 20 %, což by byly zhruba dvě koruny z litru nafty. Generální tajemník Česmad Vojtěch Hromíř se nechal slyšet, že by díky tomu došlo k vyrovnání české a polské ceny. Česko je tranzitní země a zahraniční řidiči kamionů by pak přestali jezdit ze levnými palivy do ciziny.

Hromíř dále poukázal na to, že na tom čeští dopravci v důsledku propadu zakázek nebyli moc dobře ani před koronakrizí, která jim akorát ještě přitížila. Východní konkurence, která ale neplatí české daně, jim bere práci a spotřeba paliva je pak v Česku nízká, což se podepisuje i na státním rozpočtu.

"Vlivem téhle situace přichází rozpočet našeho státu o nějaké dvě miliardy korun ročně,“ nastínil tajemník. „Částečně nám pomohlo nedávné snížení silniční daně o čtvrtinu, ale naše náklady jsou v porovnání s konkurečními dopravci v zahraničí stále vysoké. Nafta tvoří zhruba třetinu celkových nákladů dopravců. Druhou největší nákladovou položkou jsou vysoké mzdové náklady. Na snížení odvodů státu si ale velké naděje nedělám,“ podotkl.

Někteří ekonomové ale předvídají, že se nízké ceny nafty promítnou do hospodářských výsledků přepravců pouze v krátkém časovém horizontu. "Pokud chce vláda podpořit české podnikatele včetně dopravců, tak může snížit sazbu daně z příjmů a sazbu odvodů. Nebo může odbourat zbytečnou byrokracii, kterou české podnikatele zatěžuje – to by byl systémový krok,“ vyjádřil se ekonom společnosti Finlord Boris Tomčiak.

Cena české nafty, jakož i daňová sazba, jsou v kontextu EU vesměs podprůměrné. Unijní pravidla nicméně nezakazují snížení daně z nynějších 10,95 korun/litr až o dvě koruny.

Čechům by ani tak nehrozil pokles pod minimální hodnotu činící 0,33 eur (8,8 korun), kterou stanovuje evropská legislativa, a kterou prodejcům účtují například Poláci a Bulhaři. Cena nafty je momentálně nejnižší od roku 2009. S největšími cenami dieselu se řidiči potýkali v roce 2012, kdy litr stál průměrně 37 korun.