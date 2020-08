Řecko zrušilo povinné testy na covid při letu z ČR, na pozemní hranici je stále nutný

Velvyslanectví ale upozornilo, že řecké úřady mohou od českých turistů vyžadovat negativní test starý nanejvýš tři dny, pokud přiletí z jiné země, kterou Atény považují za rizikovou. V současnosti to ze zemí Evropské unie jsou Nizozemsko, Belgie, Španělsko, Švédsko, Malta, Rumunsko a Bulharsko.

Ambasáda také upozornila, že Češi i nadále budou muset vyplňovat nejméně 24 hodin před odletem do Řecka elektronický formulář Passenger Locator Form (PLF). Na základě toho dostanou QR kód, který budou muset po příletu do země předložit. Velvyslanectví připomíná, že po příletu mohou být turisté namátkově testováni, a pokud se prokáže nákaza koronavirem, jsou na dobu 14 dní umístěni do izolace v karanténním hotelu společně se svými nejbližšími spolucestujícími.

"Řecko je pro nás klíčová destinace, letos je jednoznačně nejprodávanější. Díky tomu, že řecká strana vůči českým turistům zrušila opatření na předkládání negativních testů na koronavirus, předpokládáme, že Řecko i nadále zůstane hlavní destinací," uvedl mluvčí CK Fischer Jan Bezděk. Podle obchodního ředitele a mluvčího CK Exim Tours je zrušení povinných testů pozitivní zprávou pro české cestovatele. Klienty i nadále upozorňuje na včasné vyplnění on-line formuláře PLF.

Řecko původně chtělo zařadit Česko mezi rizikové země společně se Švédskem, Belgií, Španělskem a Nizozemskem. Pokud by se tak stalo, museli by turisté letící z Česka předkládat negativní test na covid-19. Čeští představitelé reagovali na řecký krok překvapeně a slibovali, že budou usilovat o změnu postoje Atén. Do Řecka každý týden létá několik tisíc českých turistů.