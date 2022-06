Řehka seznámil prezidenta Zemana s představou směřování armády

"Představila jsem osobně pana generála Karla Řehku prezidentu republiky. Budoucí náčelník generálního štábu představil panu prezidentovi vizi armády, kam chceme společně naše ozbrojené síly směřovat i v souvislosti se zhoršenou bezpečnostní situací ve světě," napsala v sms Černochová.

Vláda schválila Řehkovu nominaci na návrh ministryně začátkem června. Před tím ji Černochová projednala s prezidentem, shodli se, že je jejich společným kandidátem. O několik dnů později nominaci projednal sněmovní branný výbor. Byla tím splněna zákonná podmínka, aby Zeman mohl Řehku jmenovat do funkce.

Černochová už dříve řekla, že Řehkovým zadáním bude dokončení modernizace armády, bude se muset zabývat také českým předsednictvím v Radě EU a následky války na Ukrajině. Za obrovskou výhodu označila to, že budoucí náčelník generálního štábu má zkušenost z NÚKIB, protože kybernetický prostor je považován za další bojiště.

Brigádní generál Řehka (47) po studiu odešel ke speciálním silám do Prostějova, kterým i velel. Účastnil se zahraničních misí na Balkáně a v Afghánistánu a působil i ve velitelských strukturách v NATO. Absolvoval několik zahraničních kurzů včetně prestižního Rangers ve Spojených státech. Po jmenování do čela NÚKIB odešel do civilu. NÚKIB se pod jeho vedením opakovaně věnoval například kybernetickým útokům na české instituce a firmy, řada z nich je připisována Rusku.